Украинский войско нанесло потери оккупантам на Донбассе
За прошедшие сутки, 27 января, украинские военные в ответ на провокации пророссийских боевиков на Донбассе применили дежурные огневые средства. Так, двое оккупантов были уничтожены, трое – получили ранения. В нашем войске потерь нет.
За сутки российские оккупационные войска один раз нарушили режим тишины.
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Враг бил по позициям ВСУ вблизи поселка Новотошковское из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Источник: 24 Канал
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