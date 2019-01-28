Украинский войско нанесло потери оккупантам на Донбассе

За прошедшие сутки, 27 января, украинские военные в ответ на провокации пророссийских боевиков на Донбассе применили дежурные огневые средства. Так, двое оккупантов были уничтожены, трое – получили ранения. В нашем войске потерь нет.

За сутки российские оккупационные войска один раз нарушили режим тишины.

Читайте также: "Если будет политическая воля – нас не остановишь": украинские бойцы на фронте готовы к бою

Враг бил по позициям ВСУ вблизи поселка Новотошковское из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.