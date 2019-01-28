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      КІР ВІКТОР ЯНУКОВИЧ НЕГОДА В УКРАЇНІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА
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      Українське військо завдало втрат окупантам на Донбасі

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      Війна на Донбасі (ілюстративне фото)
      Війна на Донбасі (ілюстративне фото) / pressjfo.news

      За минулу добу, 27 січня, українські військові у відповідь на провокації проросійських бойовиків на Донбасі застосували чергові вогневі засоби. Так, двох окупантів було знищено, троє – зазнали поранень. У нашому війську втрат немає.

      За добу російські окупаційні війська один раз порушили режим тиші. 

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      Ворог гатив по позиціях ЗСУ поблизу селища Новотошківське з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

       

      Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил
      Джерело: 24 Канал
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