Українське військо завдало втрат окупантам на Донбасі

За минулу добу, 27 січня, українські військові у відповідь на провокації проросійських бойовиків на Донбасі застосували чергові вогневі засоби. Так, двох окупантів було знищено, троє – зазнали поранень. У нашому війську втрат немає.

За добу російські окупаційні війська один раз порушили режим тиші.

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Ворог гатив по позиціях ЗСУ поблизу селища Новотошківське з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.