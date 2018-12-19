Украинский завод начал производить патроны: фото и видео

Винницкий завод "Форт" запустил линию изготовления пуль и гильз для патронов калибров 9х18мм (Makarov) и 9х19мм (Luger).

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел, в сферу управления которого и входит завод.

Читайте также: Учились уничтожать воздушную оборону: появились фото новых ракетных учений в оккупированном Крыму

"С запуском этой линии будет полностью удовлетворены потребности наших органов МВД в этом виде боеприпасов и дополнительно сможем передавать другим органам или даже экспортировать", – отметили в сообщении.



"Форт" начал производить патроны

Чтобы запустить линию по производству патронов Минэкономразвития вложил в завод почти 69 миллионов гривен, за которые приобрели соответствующее оборудование.

Позднее на предприятии "Форт" планируют начать производство боеприпасов для стрелкового автоматического оружия в калибрах от 5,45 мм до 14,5 мм.



"Форт" начал производить патроны

Отметим, что ранее единственным производителем боеприпасов в Украине для стрелкового оружия был Луганский патронный завод. Сейчас он находится на оккупированной территории.