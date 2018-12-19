Український завод почав виробляти патрони: фото і відео

Вінницький завод "Форт" запустив лінію виготовлення куль і гільз для патронів калібрів 9х18мм (Makarov) і 9х19мм (Luger).

Про це повідомили у прес-службі Міністерства внутрішніх справ, до сфери управління якого і входить завод.

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"Із запуском цієї лінії буде повністю задоволено потреби наших органів МВС у цьому виді боєприпасів і додатково зможемо передавати іншим органам чи навіть експортувати", – зазначили у повідомленні.



"Форт" почав виробляти патрони

Аби запустити лінію з виробництва патронів Мінекономрозвитку вклало у завод майже 69 мільйонів гривень, за які придбали відповідне обладнання.

Пізнше на підприємстві "Форт" планують розпочати виробництва боєприпасів для стрілецької автоматичної зброї в калібрах від 5,45 мм до 14,5 мм.



"Форт" почав виробляти патрони

Зазначимо, що раніше єдиним виробником боєприпасів в Україні для стрілецької зброї був Луганський патронний завод. Нині він розташований на окупованій території.