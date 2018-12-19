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      Український завод почав виробляти патрони: фото і відео

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      "Форт" почав виробляти патрони
      "Форт" почав виробляти патрони

      Вінницький завод "Форт" запустив лінію виготовлення куль і гільз для патронів калібрів 9х18мм (Makarov) і 9х19мм (Luger).

      Про це повідомили у прес-службі Міністерства внутрішніх справ, до сфери управління якого і входить завод. 

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      "Із запуском цієї лінії буде повністю задоволено потреби наших органів МВС у цьому виді боєприпасів і додатково зможемо передавати іншим органам чи навіть експортувати", – зазначили у повідомленні. 


      "Форт" почав виробляти патрони

      Аби запустити лінію з виробництва патронів Мінекономрозвитку вклало у завод майже 69 мільйонів гривень, за які придбали відповідне обладнання.

      Пізнше на підприємстві "Форт" планують розпочати виробництва боєприпасів для стрілецької автоматичної зброї в калібрах від 5,45 мм до 14,5 мм. 


      "Форт" почав виробляти патрони

      Зазначимо, що раніше єдиним виробником боєприпасів в Україні для стрілецької зброї був Луганський патронний завод. Нині він розташований на окупованій території. 

       

      Теги: Новини України Зброя Міністерство внутрішніх справ Арсен Аваков Вінниця
      Джерело: 24 Канал
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