15:16
9 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ТАРАС ШЕВЧЕНКО ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин нашел замену Лаврову. Бесконечность Медведева
      Вєсті Кремля
      21:45, 8 марта
      Вести.UA: Смешной боец Зеленский. Мураев сделал подарок Вилкулу
      Вєсті.UA
      21:24, 8 марта
      Банки банкроты и их элитные квадратные метры: Кто выводит активы из фонда гарантирования
      ЦРУ
      09:00, 8 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: "Как казаки" стали культовыми
      Згадати все
      22:10, 6 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ТАРАС ШЕВЧЕНКО ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ

      Украинский журналист погиб в ДТП под Луцком

      190 Читати новину українською
      Украинский журналист Юрий Яцюк погиб в ДТП под Луцком
      Украинский журналист Юрий Яцюк погиб в ДТП под Луцком / Фото из открытых источников

      Известный луцкий журналист Юрий Яцюк погиб в страшной аварии, которая случилась вечером 8 марта в селе Струмовка Волынской области. Мужчина попал под колеса легковушки Volkswagen Golf.

      Иномарка сбила двух пешеходов, когда они переходили проезжую часть за пределами пешеходного перехода, сообщает полиция Волынской области.

      Читайте также: В центре Львова таксист сбил пешехода и провез его на капоте: видео

      57-летний журналист погиб на месте происшествия, а 40-летнюю женщину госпитализировали в отделение реанимации городской больницы. Они возвращались с похорон журналиста Романа Флишаровского, который умер 7 марта.

      Водитель авто рассказал, что его ослепил встречный свет и он не справился с управлением.


      Украинский журналист Юрий Яцюк погиб в ДТП под Луцком

      По факту аварии следователи начали уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения. Досудебное расследование продолжается.

      Кто такой Юрий Яцюк?Родился в 1961 году. Работал журналистом в телекомпании "Аверс", где был автором сюжетов и программ на спортивную тематику. В 2013 году получил звание "Заслуженного журналиста Украины".


      В ДТП под Луцком погиб журналист Юрий Яцюк

      blog_ava
      Выходные на Пасху 2019: сколько будут отдыхать украинцы
      сегодня
      31143
      Теги: Аварии и ДТП Журналисты Новости Украины Жертвы Полиция Новости Луцка
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Сім років позбавлення волі: що передбачає нова стаття про незаконне збагачення
      сегодня , 14:00 Сім років позбавлення волі: що передбачає нова стаття про незаконне збагачення
      Єгор Соболєв 102
      Украина увеличила экспорт электроэнергии в Европу
      сегодня , 12:00 Украина увеличила экспорт электроэнергии в Европу
      Злой Одессит 1716
      Ежедневно или раз в год: как часто надо убирать дома – инфографика
      сегодня , 10:45 Ежедневно или раз в год: как часто надо убирать дома – инфографика
      1877
      Шевченко и женщины: откровенно о личной жизни гения
      сегодня , 10:02 Шевченко и женщины: откровенно о личной жизни гения
      Настя Сукач 10609
      Росія погрожує США ракетами, незважаючи на обмежений оборонний бюджет, – CNN
      сегодня , 08:40 Росія погрожує США ракетами, незважаючи на обмежений оборонний бюджет, – CNN
      Світові Медіа 1462
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       20 февраля , 15:53
      В ответ на признание "паспортов" террористов Украине следует признать Ичкерию, – боец АТО
       19 февраля 2017 , 18:02
      Ожесточенные бои под Авдеевкой продолжаются, – военные
       30 января 2017 , 11:38
      "Парады сейвов Пятова спасали Украину, пока она не вышла из летаргического сна": итальянские СМИ об игре с нашей сборной
       11 октября 2018 , 12:00
      Маркевич оценил перспективы Селезнева в Малаге
       11 января , 10:46
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук