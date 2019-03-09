Украинский журналист погиб в ДТП под Луцком

Известный луцкий журналист Юрий Яцюк погиб в страшной аварии, которая случилась вечером 8 марта в селе Струмовка Волынской области. Мужчина попал под колеса легковушки Volkswagen Golf.

Иномарка сбила двух пешеходов, когда они переходили проезжую часть за пределами пешеходного перехода, сообщает полиция Волынской области.

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57-летний журналист погиб на месте происшествия, а 40-летнюю женщину госпитализировали в отделение реанимации городской больницы. Они возвращались с похорон журналиста Романа Флишаровского, который умер 7 марта.

Водитель авто рассказал, что его ослепил встречный свет и он не справился с управлением.



Украинский журналист Юрий Яцюк погиб в ДТП под Луцком

По факту аварии следователи начали уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения. Досудебное расследование продолжается.

Кто такой Юрий Яцюк?Родился в 1961 году. Работал журналистом в телекомпании "Аверс", где был автором сюжетов и программ на спортивную тематику. В 2013 году получил звание "Заслуженного журналиста Украины".



В ДТП под Луцком погиб журналист Юрий Яцюк