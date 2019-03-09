Український журналіст загинув у ДТП під Луцьком

Відомий луцький журналіст Юрій Яцюк загинув у страшній аварії, що трапилася ввечері 8 березня у селі Струмівка Волинської області. Чоловік потрапив під колеса легковика Volkswagen Golf.

Іномарка збила двох пішоходів, коли вони переходили проїжджу частину за межами пішохідного переходу, повідомляє поліція Волинської області.

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57-річний журналіст загинув на місці події, а 40-річну жінку госпіталізували у відділення реанімації міської лікарні. Вони поверталися з похорону журналіста Романа Флішаровського, який помер 7 березня.

Водій авто розповів, що його засліпило зустрічне світло і він не впорався з керуванням.



Український журналіст Юрій Яцюк загинув у ДТП під Луцьком

За фактом аварії слідчі розпочали кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху. Досудове розслідування триває.

Хто такий Юрій Яцюк?Народився 1961 року. Працював журналістом в телекомпанії "Аверс", де був автором сюжетів та програм на спортивну тематику. У 2013 році отримав звання "Заслуженого журналіста України".



У ДТП під Луцьком загинув журналіст Юрій Яцюк