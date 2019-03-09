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      Український журналіст загинув у ДТП під Луцьком

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      Український журналіст Юрій Яцюк загинув у ДТП під Луцьком
      Український журналіст Юрій Яцюк загинув у ДТП під Луцьком / Фото з відкритих джерел

      Відомий луцький журналіст Юрій Яцюк загинув у страшній аварії, що трапилася ввечері 8 березня у селі Струмівка Волинської області. Чоловік потрапив під колеса легковика Volkswagen Golf.

      Іномарка збила двох пішоходів, коли вони переходили проїжджу частину за межами пішохідного переходу, повідомляє поліція Волинської області.

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      57-річний журналіст загинув на місці події, а 40-річну жінку госпіталізували у відділення реанімації міської лікарні. Вони поверталися з похорону журналіста Романа Флішаровського, який помер 7 березня.

      Водій авто розповів, що його засліпило зустрічне світло і він не впорався з керуванням.


      Український журналіст Юрій Яцюк загинув у ДТП під Луцьком

      За фактом аварії слідчі розпочали кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху. Досудове розслідування триває.

      Хто такий Юрій Яцюк?Народився 1961 року. Працював журналістом в телекомпанії "Аверс", де був автором сюжетів та програм на спортивну тематику. У 2013 році отримав звання "Заслуженого журналіста України".


      У ДТП під Луцьком загинув журналіст Юрій Яцюк

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      Теги: Новини України Журналісти Новини Луцька Поліція Жертви Аварії та ДТП
      Джерело: 24 канал
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