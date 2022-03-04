Украинским военным россияне присылают СМС и пробуют морально давить

Украинским правоохранителям неизвестные посылают сообщения с заверением, что им и их семьям ничего не угрожает. Таким образом, враг пытается деморализовать наших защитников.

Такие случаи уже подтвердили в Центре противодействия дезинформации при СНБО. Вражеские силы стремятся влиять на украинских правоохранителей.

Важно На сегодняшний день нет угрозы прямого вторжения с белорусской стороны, – Подоляк

Также они хотят "перетащить" украинцев на свою сторону. Однако, как отметили в ведомстве, украинские правоохранители максимально мотивированы и будут делать все для победы над врагом.

Все будет Украина! Преодолим инфотеррор вместе!

– отметили в Центре противодействия дезинформации.

Пример СМС от врага украинскому военному / Изображение Центра противодействия дезинформации

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