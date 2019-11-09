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      Украинским чиновникам увеличат зарплаты за счет массовых сокращений

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      Дмитрий Дубилет анонсировал увеличение зарплат чиновников
      Дмитрий Дубилет анонсировал увеличение зарплат чиновников / Коллаж 24 канала

      Украинским чиновникам увеличат зарплаты за счет массовых сокращений раздутых штатов госслужащих, которые приносят мало пользы обществу. Предполагается, что благодаря большим зарплатам у чиновников будет меньше тяги к коррупции.

      "Это известная проблема: у нас есть много чиновников, которые получают низкую зарплату. Но потому, что их много, общий фонд оплаты труда все равно очень большой. И потому, что у них низкая зарплата, к сожалению, у них есть мотивация к коррупции", – рассказал в интервью 24 каналу министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

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      Он уточнил, что в планах – сокращать количество чиновников, а за счет этого тем, что останутся, платить больше.

      И опять же в планах – внедрять цифровые технологии, какие-то предохранители, чтобы у них не было даже возможности участвовать в каких-то коррупционных действиях. В том числе, если у них будет выше зарплата, у них будет меньше мотивация (коррупции),
      – добавил министр.

      Размеры зарплат чиновников и изменения в системе начисления

      Относительно размеров увеличенных зарплат, то сейчас невозможно сказать точные суммы, ведь все будет зависеть от каждого отдельного государственного органа, пояснил Дубилет.

      На сегодня украинские чиновники получают выплаты за рабочую ставку, а также премии и надбавки, которые иногда могут в десятки раз превышать размер ставки. Такая система осталась еще с советских времен, констатировал министр. Изменят такую ​​систему – непростой вопрос.

      Дубилет признался, что ему благодаря Monobank повезло и он не так придирчиво смотрит на то, какая у него зарплата. Однако у чиновника есть много коллег-министров и их заместителей, которым важно то, какая у них зарплата. Ведь эти министры могли работать в коммерческом секторе и получать намного большие зарплаты. Но эти люди сейчас работают в Кабмине и получают зарплату, которая намного-намного ниже, чем рыночная.

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      У нас постоянно возникают обсуждения, можно ли в конце концов попробовать предложить министрам, заместителям, людям на высоких должностях если не рыночную зарплату, то хотя зарплату, не в 5 или 10 раз ниже, чем рыночная. Это непростой вопрос, потому что мы не уверены, насколько общество к этому готово,
      – рассказал министр Кабмина.

      Он добавил, что с обществом будут проводить дискуссии по этому поводу. Ведь, по мнению Дубилета, если министры не будут получать достойную зарплату, "то они либо уйдут, либо скатятся до какой-то коррупции".

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Деньги Коррупция Кабинет Министров Украины Зарплата Работа Дмитрий Дубилет
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