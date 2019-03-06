Украинским девушкам разрешили учиться в военных лицеях и учреждениях высшего образования

С сентября 2019 года украинские девушки смогут учиться в военных лицеях и учреждениях высшего образования. В Украине отменят ограничения по приему девушек на обучение в высшие военные учебные заведения и военные учебные подразделения высших учебных заведений.

Соответствующий проект приказа Министерства обороны уже разработан, сообщила главный специалист Департамента военного образования, науки, социальной и гуманитарной политики Любовь Гуменюк.

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Гуменюк отметила, что Минобороны устраняет препятствия для активного и полноценного участия женщин в деятельности войска. А это будет способствовать формированию гендерно сбалансированных Вооруженных сил Украины.

Кроме того, в Национальном университете обороны Украины им. Ивана Черняховского и Военном институте Киевского национального университета им. Тараса Шевченко реализуют проект, в рамках которого в учебных программах вузов учитывается гендерный состав.

На сегодня количество женщин, которые учатся в военных вузах и учебных подразделениях, составляет 8% от общей численности зачисленных на обучение.