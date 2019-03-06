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      Українським дівчатам дозволили навчатися у військових ліцеях та закладах вищої освіти

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      Українським дівчатам дозволили навчатися у військових ліцеях
      Українським дівчатам дозволили навчатися у військових ліцеях / Politnavigator.net

      З вересня 2019 року українські дівчата зможуть навчатися у військових ліцеях та закладах вищої освіти. В Україні скасують обмеження щодо прийому дівчат на навчання до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти.

      Відповідний проект наказу Міністерства оборони вже розроблено, повідомила головний спеціаліст Департаменту військової освіти, науки, соціальної та гуманітарної політики Любов Гуменюк.

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      Гуменюк наголосила, що Міноборони усуває перешкоди для активної та повноцінної участі жінок у діяльності війська. А це сприятиме формуванню гендерно збалансованих Збройних сил України.

      Окрім того, у Національному університеті оборони України ім. Івана Черняховського та Військовому інституті Київського національного університету ім. Тараса Шевченка реалізують, у межах якого у навчальних програмах вишів враховується гендерний складник.

      На сьогодні кількість жінок, які навчаються у військових вишах та навчальних підрозділах, складає 8% від загальної чисельності зарахованих на навчання.

      blog_ava
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      Теги: Міністерство оборони України Новини України Освіта Гендерна рівність Збройні сили України
      Джерело: 24 канал
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