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Украинским шахтерам выплатят задолженности по зарплате на сумму 1,4 миллиарда гривен

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Украинским шахтерам выплатят задолженности по зарплате на сумму 1,4 миллиарда гривен
Украинским шахтерам выплатят задолженности по зарплате на сумму 1,4 миллиарда гривен / Фото из свободных источников

В четверг, 2 августа, председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий подписал законопроект №8362, которым предусматривается направление 1,4 миллиарда гривен на выплату зарплатных долгов шахтерам.

Об этом спикер парламента написал в своем Twitter.

Парубий подчеркнул, что документ безотлагательно направлен на подпись президенту Петру Порошенко.

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"Подписал закон о внесении изменений в закон Украины "О государственном бюджете Украины на 2018 год" относительно надлежащего финансового обеспечения государственного сектора угольной отрасли №8362, которого так ждут наши шахтеры. Безотлагательно направил его на подпись президенту Петру Порошенко", – говорится в сообщении председателя Верховной Рады.

Ранее украинский парламент поддержал за основу и в целом законопроект №8362, за документ проголосовал 261 народный депутат.

Теги: Новости Украины Новости политики Протесты шахтеров Деньги Верховная Рада Андрей Парубий Законопроект
Источник: 24 канал
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