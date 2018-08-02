Украинским шахтерам выплатят задолженности по зарплате на сумму 1,4 миллиарда гривен

В четверг, 2 августа, председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий подписал законопроект №8362, которым предусматривается направление 1,4 миллиарда гривен на выплату зарплатных долгов шахтерам.

Об этом спикер парламента написал в своем Twitter.

Парубий подчеркнул, что документ безотлагательно направлен на подпись президенту Петру Порошенко.

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"Подписал закон о внесении изменений в закон Украины "О государственном бюджете Украины на 2018 год" относительно надлежащего финансового обеспечения государственного сектора угольной отрасли №8362, которого так ждут наши шахтеры. Безотлагательно направил его на подпись президенту Петру Порошенко", – говорится в сообщении председателя Верховной Рады.

Сьогодні підписав Закон про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" щодо належного фінансового забезпечення державного сектору вугільної галузі #8362 ,якого так чекають наші шахтарі. Невідкладно направив його на підпис Президенту @poroshenko — Андрій Парубій (@AndriyParubiy) 2 августа 2018 г.

Ранее украинский парламент поддержал за основу и в целом законопроект №8362, за документ проголосовал 261 народный депутат.