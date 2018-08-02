Українським шахтарям виплатять заборговані зарплати на суму 1,4 мільярда гривень: законопроект

У четвер, 2 серпня, голова Верховної ради України Андрій Парубій підписав законопроект №8362, яким передбачається скерування 1,4 мільярда гривень на виплату зарплатних боргів шахтарям.

Про це спікер парламенту написав у своєму Twitter.

Парубій наголосив, що документ невідкладно скеровано на підпис президенту Петру Порошенку.

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"Підписав закон про внесення змін до закону України "Про державний бюджет України на 2018 рік" щодо належного фінансового забезпечення державного сектору вугільної галузі №8362, якого так чекають наші шахтарі. Невідкладно направив його на підпис президенту Петру Порошенку", – мовиться у повідомленні голови Верховної Ради.

Сьогодні підписав Закон про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" щодо належного фінансового забезпечення державного сектору вугільної галузі #8362 ,якого так чекають наші шахтарі. Невідкладно направив його на підпис Президенту @poroshenko — Андрій Парубій (@AndriyParubiy) 2 августа 2018 г.

Раніше український парламент підтримав за основу і в цілому законопроект №8362, за документ проголосував 261 народний депутат.