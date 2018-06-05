Украинским военным удалось пройти вперед и занять лучшую позицию
За вторник, 5 июня, на Востоке Украины ранены два военных ВСУ, враг не прекращал вести огонь в течение дня. И все же, украинским бойцам удалось пройти вперед к оккупированному Донецку.
Между обстрелами украинцы бойцы продолжают укреплять позиции, которые иногда находятся за сотни метров от вражеских.
Читайте также: Украинские военные сбили российский беспилотник на Донбассе: обнародованы фото
Кажется, что 800 метров – не такое уж и большое расстояние, но когда речь идет о продвижении вперед во время окопной войны – это огромный кусок украинской земли. И оккупированный Донецк стал еще ближе, к нему осталось 4,5 километра.
Тропа среди множества лесополос и полей ведет ближе к позициям. Расстояние к боевикам теперь каких-то 300 метров. Пойти вперед предложил взводный, он же и реализовал замысел на практике вместе со своими бойцами, ведь укреплялись еще с зимы.
Именно выдвижение без боя проводилось и максимально скрытно, противник обнаружил нас после того, как инженерные работы первой очереди были проведены порядке уже на 70%. До этого времени нас где-то неделю вообще не видели,
– рассказал военнослужащий тридцатых ОМБр ВСУ Артем.
Благодаря умелой маскировке – без потерь, за несколько месяцев здесь выросли сильно укрепленные позиции. Сюда вручную таскали все необходимое, включая деревянные балки. Кроме того, что освободили несколько гектаров земли – заняли лучшую позицию. Затемно из-за деревьев уже видны очертания оккупированного Донецка. И эта позиция не единственная в этом районе, где воины продвинулись на несколько метров вперед.
Противника мы наблюдаем с разных ракурсов. Если здесь мы смотрим ему на фронт, то с другой позиции мы наблюдаем фланг, то есть эти позиции дополняют друг друга,
– ответил военнослужащий 30-й ОМБр ВСУ Михаил.
Укрепление позиций здесь не прекращается – на случай, если противник изменит тактику боя на этих рубежах, а все благодаря титанической работе пехоты.
Ребята – молодцы, потому что копали и в метель, и в дождь, и в снег, зимой, когда был мороз -20. Все сделано своими руками – здесь до этого ничего не было. Мы вгрызались, если так можно сказать, зубами, чтобы пройти вперед. Поэтому солдатам – это честь и хвала,
– добавил военнослужащий 30-й ОМБр ВСУ Михаил.
И уже сейчас здесь внимательно присматриваются, как найти возможности снова сделать несколько небольших, но важных в окопной войне шагов вперед.
Выбор редакции
-
Главные новости 5 июня: самоубийство режиссера Кантера, заявления Путина и пожар в Чернобылесегодня, 22:38
-
Реакция друзей на самоубийство известного украинского режиссера Леонида Кантерасегодня, 21:48
-
"Жлобский язык": скандал в отношении русского и украинского взорвался на сессии в Кропивницкомсегодня, 20:35