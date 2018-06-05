Украинским военным удалось пройти вперед и занять лучшую позицию

За вторник, 5 июня, на Востоке Украины ранены два военных ВСУ, враг не прекращал вести огонь в течение дня. И все же, украинским бойцам удалось пройти вперед к оккупированному Донецку.

Между обстрелами украинцы бойцы продолжают укреплять позиции, которые иногда находятся за сотни метров от вражеских.

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Кажется, что 800 метров – не такое уж и большое расстояние, но когда речь идет о продвижении вперед во время окопной войны – это огромный кусок украинской земли. И оккупированный Донецк стал еще ближе, к нему осталось 4,5 километра.



Тропа среди множества лесополос и полей ведет ближе к позициям. Расстояние к боевикам теперь каких-то 300 метров. Пойти вперед предложил взводный, он же и реализовал замысел на практике вместе со своими бойцами, ведь укреплялись еще с зимы.

Именно выдвижение без боя проводилось и максимально скрытно, противник обнаружил нас после того, как инженерные работы первой очереди были проведены порядке уже на 70%. До этого времени нас где-то неделю вообще не видели,

– рассказал военнослужащий тридцатых ОМБр ВСУ Артем.

Благодаря умелой маскировке – без потерь, за несколько месяцев здесь выросли сильно укрепленные позиции. Сюда вручную таскали все необходимое, включая деревянные балки. Кроме того, что освободили несколько гектаров земли – заняли лучшую позицию. Затемно из-за деревьев уже видны очертания оккупированного Донецка. И эта позиция не единственная в этом районе, где воины продвинулись на несколько метров вперед.

Противника мы наблюдаем с разных ракурсов. Если здесь мы смотрим ему на фронт, то с другой позиции мы наблюдаем фланг, то есть эти позиции дополняют друг друга,

– ответил военнослужащий 30-й ОМБр ВСУ Михаил.

Укрепление позиций здесь не прекращается – на случай, если противник изменит тактику боя на этих рубежах, а все благодаря титанической работе пехоты.

Ребята – молодцы, потому что копали и в метель, и в дождь, и в снег, зимой, когда был мороз -20. Все сделано своими руками – здесь до этого ничего не было. Мы вгрызались, если так можно сказать, зубами, чтобы пройти вперед. Поэтому солдатам – это честь и хвала,

– добавил военнослужащий 30-й ОМБр ВСУ Михаил.

И уже сейчас здесь внимательно присматриваются, как найти возможности снова сделать несколько небольших, но важных в окопной войне шагов вперед.