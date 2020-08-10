На границе Украины и Беларуси 10 августа в 22:00 временно прекратят пропуск жителей приграничных районов для сбора дикоросов. Такие ограничения будут действовать до 30 августа 2020 года.

Сезонный пропуск украинцев на территорию белорусского ландшафтного заповедника "Ольманские болота" для сбора дикоросов приостановят почти на 3 недели. Ограничения будут действовать в соответствии с двусторонней договоренностью, информирует Госпогранслужба.

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Пограничники пропускали граждан с 1 июля на участке отдела пограничной службы "Березовое" Житомирского отряда. За это время упрощенным пересечением границы воспользовались более 1800 человек.

В целом на Ровненщине функционируют такие временные места упрощенного пересечения госграницы: "Познань", "Березовое" и "Дроздынь".

Возобновить пропуск граждан пограничники планируют 30 августа в 7:00. Для того, чтобы пересечь места упрощенного пересечения, жителям приграничья необходимо будет иметь:

паспорт;

пропуск, выданный органами пограничной службы Беларуси на право пребывания в пограничной зоне;

именную квитанцию об оплате за посещение ландшафтного заповедника "Ольманские болота".

В ГПСУ добавили, что пересечение границы будет осуществляться только в пешем порядке или на велосипедах.

Что известно о сезонном пропуске граждан для сбора дикоросов

Каждый год большое количество жителей приграничных районов, в том числе несовершеннолетних, пересекает украинско-белорусскую границу для сбора грибов и ягод. Иногда это приводит к многочисленным случаям нарушения гражданами требований пограничного законодательства. Право пересекать границу и собирать ягоды и грибы на территории Полесского лесхоза Беларуси имеют жители 12 приграничных населенных пунктов Рокитновского района Ровненской области. В этом году сезонный пропуск людей начался 1 июля.