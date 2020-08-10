На кордоні України та Білорусі 10 серпня о 22:00 тимчасово зупинять пропуск жителів прикордонних районів для збору дикоросів. Такі обмеження діятимуть до 30 серпня 2020 року.

Сезонний пропуск українців на територію білоруського ландшафтного заповідника "Ольманські болота" для збору дикоросів призупинять майже на 3 тижні. Обмеження діятимуть відповідно до двосторонньої домовленості, інформує Держприкордонслужба.

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Прикордонники пропускали громадян з 1 липня на ділянці відділу прикордонної служби "Березове" Житомирського загону. За цей час спрощеним перетином кордону скористались понад 1800 осіб.

Загалом на Рівненщині функціонують такі тимчасові місця спрощеного перетину держкордону: "Познань", "Березове" та "Дроздинь".

Відновити пропуск громадян прикордонники планують 30 серпня о 7:00. Для того, щоб перетнути місця спрощеного перетину, жителям прикордоння необхідно буде мати:

паспорт;

перепустку, видану органами прикордонної служби Білорусі на право перебування у прикордонній зоні;

іменну квитанцію про оплату за відвідування ландшафтного заповідника "Ольманські болота".

У ДПСУ додали, що перетин кордону буде здійснюватись лише в пішому порядку або на велосипедах.

Що відомо про сезонний пропуск громадян для збору дикоросів

Кожного року велика кількість жителів прикордонних районів, у тому числі неповнолітніх, перетинає українсько-білоруський кордон для збору грибів та ягід. Інколи це призводить до численних випадків порушення громадянами вимог прикордонного законодавства. Право перетинати кордон і збирати ягоди та гриби на території Поліського лісгоспу Білорусі мають жителі 12 прикордонних населених пунктів Рокитнівського району Рівненщини. Цього року сезонний пропуск людей розпочався 1 липня.