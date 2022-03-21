Украинское гостеприимство: жители Бердянска, несмотря на оккупацию, приютили мариупольцев

Бердянск временно находится под оккупацией российских орков. Но даже несмотря на это жители города накормили и приютили тех, кому удалось выехать из Мариуполя.

Больше тысячи мариупольцев смогли выехать из-под обстрелов оккупантов в Бердянск. Этот город находится в оккупации, но украинцы не остановятся ни перед чем, чтобы подставить плечо помощи.

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Теплая встреча мариупольцев в Бердянске

Жители Бердянска, несмотря на оккупацию, организовали штабы для помощи прибывшим из Мариуполя. Они кормят гостей, оказывают им всю необходимую помощь и широко открывают для них двери своих домов.

Видео встречи мариупольцев в Бердянске:

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