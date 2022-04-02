Украинское государство оказалось сильнее и Беларуси, и России

Начиная с 2004 года, то есть, с первого Майдана, среди продемократической части беларусов всегда была популярна мысль, что успех Украины стратегически важен для всего пост-советского пространства. Как видится сейчас, эта идея базировалась на двух главных убеждениях – одном справедливом, а другом – ошибочном.

Столкновеные двух политических проектов

Справедливое было в том, что на примере Украины и беларусы, и русские наконец увидят, что именно демократия, рынок и право приводят к процветанию народов.

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Ошибочное, хотя оно практически и не высказывалось никогда, видимо было в том, что уже достигнутые таким путем успехи Польши или стран Балтии не совсем "в счет".

Стереотип о том, что именно русский, беларусский и украинский народы – самые близкие, очень глубоко сидел в сознании и требовался именно такой, близкий пример.

"Свободная Украина = свободная Беларусь", – лозунг, который сейчас повторяют многие. Но это – не сегодняшней ситуации изобретение. Именно с такой мотивацией находились на Майдане белорусы и в 2004 – 200 5, и в 2013 –2014.

Этот пост – не о том, оправдались те надежды или нет. В конце концов, все говорит о том, что этот вызов ровно так же понимали и власти что Российской Федерации, что Республики Беларусь.

Успех Украины им был не нужен, а пропаганда на всех уровнях делала все, чтобы убедить людей в обратном: демократические мирные революции привели Украину к слабости власти, хаосу общества и нищете населения.

"Хотите, как на Украине?", – коронная страшилка. И для того, чтобы ставить палки в колеса, пускались в ход далеко не только слова.

Однако сегодня мы можем посмотреть на ситуацию под другим углом. Постсоветские автократии любили приводить Украину в пример даже не столько как экономически слабую страну, а как провальный политический проект, всегда упирая на ее государственную слабость, противопоставляя этому свое видение "железной руки" как единственно правильной государственной модели "для нас, для славян".

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Стресс-тест системы

То, что мы наблюдаем сегодня в самой экстремальной из возможных ситуации – ситуации полномасштабной войны – полностью бьет все их аргументы.

В течение последнего месяца мы увидели не только сильные и боеспособные ВСУ; не только огромный потенциал гражданского общества; но и, главным образом – огромную устойчивость современного украинского государства именно как системы институтов управления.

В то время как основной чертой "сильного" государства российского является ужасающая коррупция и неэффективность, а белорусского – полный паралич инициативы и ответственности на всех уровнях, с коронным "хай так", государство украинское, построенное на принципах децентрализации, делегирования, Закона, прозрачности и подотчетности, взаимодействия с обществом и инклюзивности, показало, что даже будучи атакованным со всех сторон многократно превосходящим противником, оно остается именно работающим государством.

Что важно: с полной ответственностью перед своими гражданами. Ни один институт, будь то МЧС, Рада или Налоговая, не дал сбоя, не остановил свою работу, не пренебрег своими обязанностями.

В России и Беларуси были уверены, что обычные украинцы не будут воевать "за шайку", потому что были уверены, что они не будут воевать за "слабое государство". В этом оказалась роковая ошибка.

Рейтинг Зеленского стремился к нулю до войны и взлетел до небес во время войны. Люди высказали доверие к лидеру, но в его лице – к легитимной и не убежавшей власти, а, значит, к своему государству. В котором они – полноправные хозяева, выбирающие власть, спрашивающие с нее и получающие отчет, в том числе даже в виде ежедневных обращений.

Лично у меня уже нет (да их и не было, ибо я всегда был сторонником именно такой модели) никаких сомнений, что даже под этим ударом украинское демократическое и свободное государство не развалится и не прекратит своего существования.

А вот насчет других постсоветских моделей, автократических, такой уверенности сегодня нет ни у кого. И в этом смысле успех Украины для всего региона куда важнее, чем возможный в прошлом или будущем успех экономический или социальный.

#Save Ukraine – смотрите обращение Президента Зеленского: