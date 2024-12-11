Украина готовится к возможному сокращению западной военной помощи в 2025 году и пытается нарастить производство собственного оружия, особенно дальнобойного. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на WP.

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Украина хотела бы иметь кулаки

По словам украинских чиновников, основой оборонного производства является программа создания ударных беспилотников дальнего радиуса действия.

Их легко и быстро производить, но аналитики предупреждают, что они являются лишь частичным решением многочисленных проблем, которые стоят перед Украиной на поле боя. Директор польской оборонной консалтинговой компании Rochan Конрад Музыка объяснил, что в долгосрочной перспективе Украина хотела бы иметь два кулака. В частности, один кулак – это будет полностью развитый потенциал доставки взрывчатки с помощью беспилотников, а второй – крылатые и баллистические ракеты малой или даже средней дальности.

В то же время удары БПЛА по территории России уже стали привычным явлением. В течение последних месяцев Украина каждые несколько дней объявляет о новом ударе по объектам, критически важных для военных усилий Москвы.

Убытки и влияние на российскую стратегию трудно отследить, однако украинские чиновники утверждают, что он все же был.

Только БПЛА недостаточно

Министр обороны Рустем Умеров заявил, что в 2025 году Украина поставит более 30 тысяч беспилотников DeepStrike. Это оружие "нового поколения", которое "может действовать автономно на больших расстояниях и поражать вражеские цели с высокой точностью".

В то же время просто беспилотников будет недостаточно. Западный специалист на условиях анонимности заявил, что украинцам нужны ракеты, которые взрываются. Издание подчеркивает, что Украина действительно ускоряет свои программы крылатых и баллистических ракет. В частности, в течение 2024 года Украина произвела 100 ракет, однако он не вдался в подробности.

Умеров также заявил, что Украина начала масштабное производство двух собственных систем вооружений: "Паляницы" и "Нептуна". Ранее это оружие использовали в ограниченном количестве.

Оборонная промышленность Украины будет расширяться. Чиновники отмечают, что ее расширение – это ключ к долговременной безопасности страны.

Мы должны быть вооружены, готовы к любому сценарию, имея такого агрессивного соседа. Поэтому мы понимаем, что должны иметь сильную армию со всеми видами вооружения,

– сказал глава украинской делегации в Парламентской ассамблее НАТО Егор Черниев.

По его словам, в 2024 году Украина выпустила около 2 миллионов беспилотников.

Трамп может прекратить помощь

Западные союзники помогают Украине и предоставляют необходимые ракеты. Кроме этого, Украина планирует наладить сотрудничество с администрацией Дональда Трампа.

Издание отмечает, что из-за обещания Трампа "закончить войну за 24 часа" существует вероятность, что он прекратит помощь, чтобы заставить стороны сесть за стол переговоров.

В таком случае Европе будет сложно компенсировать разницу в помощи.

Украина должна уменьшить зависимость от западных вооружений ниже, чем сейчас, и сделать это быстро, – подчеркнул специалист по вооружениям.

Сначала западные партнеры не хотели предоставлять средства украинской оборонной промышленности, которая почти никого не производила, однако в 2024 году средства начали поступать.

Европейский Союз недавно согласился выделить около 440 миллионов долларов на оборонное производство в Украине, которые будут взяты из доходов от российских активов, замороженных на Западе.

По информации WP, эти деньги покрывают лишь небольшую часть потребностей Украины в вооружении. Западная военная помощь исчисляется десятками миллиардов долларов.