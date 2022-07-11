российские зерновозы в Беларуси – это не транзит.

Об этом 24 каналу рассказал белорусский активист и руководитель телеграм-канала "Белорусский Гаюн" Антон Мотолько. Еще раньше в его канале публиковали информацию о том, что самопровозглашенный белорусский диктатор может быть причастен к вывозу украденного зерна через территорию Беларуси из других стран. В частности, там обнародовали данные о передвижении по Беларуси российских вагонов-зерновозов.

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Однако это вряд ли может быть транзитом через Беларусь, а дальше – через Польшу или Литву. Как объяснил Мотолько, Литва такого не принимает, а информации о пересечении этими зерновозами границ с Польшей нет.

Следовательно, существует предположение, что зерно с временно оккупированных территорий Украины не перевозится через Белорусь, а предназначено именно для нее. Активист напомнил, что ранее Украина являлась одним из поставщиков зерна для Беларуси. Там закупали его, ведь сами выращивают в основном техническое зерно, не совсем пригодное к употреблению.

лукашенко – обычный вор, – Мотолько

Мотолько отметил, что, учитывая это и другие поступки лукашенко, украинским властям нужно на официальном уровне заявлять, что самопровозглашенный президент Беларуси – обычный вор и преступник, который пытается выжать из ситуации все, что может быть выгодным. Активист отметил, что сейчас такое мнение не широко распространено, но это важный акцент, на который нужно обращать внимание.

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Полное интервью с основателем "Белорусского Гаюна" Антоном Мотолько: смотрите видео