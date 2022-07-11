російські зерновози в білорусі – це не транзит

Про це 24 каналу розказав білоруський активіст та керівник телеграм-каналу “Білоруські Гаюн” Антон Мотолько. Ще раніше у його каналі публікували інформацію про те, що самопроголошений білоруський диктатор може бути причетним до вивозу вкраденого зерна через територію білорусі до інших країн. Зокрема, там оприлюднювали дані про пересування білоруссю російських вагонів-зерновозів.

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Однак, це навряд чи може бути транзитом через білорусь, а далі – через Польщу або Литву. Як пояснив Мотолько, Литва такого не приймає, а інформації про перетин цими зерновозами кордонів з Польщею немає.

Відтак, існує припущення, що зерно з тимчасово окупованих територій України не перевозиться через білорусь, а призначене саме для неї. Активіст нагадав, що раніше Україна була одним з постачальників зерна для білорусі. Там закупляли його, адже самі вирощують здебільшого технічне зерно, яке не зовсім придатне до вживання.

лукашенко – звичайний злодій, – Мотолько

Мотолько наголосив, що з огляду на це та інші вчинки лукашенка, українській владі потрібно на офіційному рівні заявляти, що самопроголошений президент білорусі – звичайний злодій та злочинець, який намагається витиснути із ситуації все, що може бути вигідним вигідним. Активіст зауважив, що зараз така думка не має широкого поширення, але це важливий акцент, на який потрібно звертати увагу.

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