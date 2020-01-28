Украинское судно в Болгарии село на мель: заблокировано движение по Дунаю

В Болгарии из-за низкого уровня воды на мель село украинское судно. В результате речное судоходство на Дунае заблокировано.

Об инциденте сообщает MarineLink со ссылкой на Морское агентство Болгарии.

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Судоходство через реку Дунай было заблокировано на севере Болгарии 28 января. Произошло это после того, как украинское судно село на мель из-за низкого уровня воды,

– говорится в сообщении.

Пока украинский корабль пытались вытащить, застряли еще 15 судов. Информации о том, что именно перевозили корабли, пока нет.

В правительстве Болгарии заявили, что капитан украинского судна получит штраф. Ведь нарушил ограничения глубины в 22 дециметра.

В Морском агентстве Болгарии добавили, что пока неизвестно, когда Дунай откроют для судоходства.

Важно! Дунай является важным транспортным маршрутом для нефтепродуктов, а также для восточноевропейского экспорта зерна в Западную Европу.