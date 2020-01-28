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      Українське судно в Болгарії сіло на мілину: заблоковано рух Дунаєм

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      Українське судно заблокувало рух Дунаєм / danube-river

      У Болгарії через низький рівень води на мілину сіло українське судно. У результаті річкове судноплавство на Дунаї заблоковане.

      Про інцидент повідомляє MarineLink з посиланням на Морське агентство Болгарії.

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      Судноплавство через річку Дунай було заблоковано на півночі Болгарії 28 січня. Сталося це після того, як українське судно сіло на мілину через низький рівень води,
      – йдеться у повідомленні.

      Поки український корабель намагалися витягти, застрягли ще 15 суден. Інформації про те, що саме перевозили кораблі, наразі немає.

      В уряді Болгарії заявили, що капітан українського судна отримає штраф. Адже порушив обмеження глибини в 22 дециметри.

      У Морському агентстві Болгарії додали, що поки невідомо, коли Дунай відкриють для судноплавства.

      Важливо! Дунай є важливим транспортним маршрутом для нафтопродуктів, а також для східноєвропейського експорту зерна до Західної Європи.

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Надзвичайні ситуації Болгарія Водний транспорт
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