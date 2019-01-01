17:43
1 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ИТОГИ 2018 ГОДА ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Путинский солдат. Передаём за проезд
      Вєсті Кремля
      18:21, 29 декабря 2018
      Вести.UA.Жир: Президентские амбиции Кернеса. Нарцисс Валерьевич
      Вєсті.UA
      17:38, 29 декабря 2018
      Безнаказанность, черные регистраторы, ректоры-бизнесмены и измены: коррупционные тренды 2018
      ЦРУ
      09:00, 28 декабря 2018
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Алкоголизация, или Как спаивали людей в Союзе
      Згадати все
      22:52, 28 декабря 2018
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ИТОГИ 2018 ГОДА ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ

      Украинское военное судно со стрельбой задержало корабль под флагом Танзании

      637 Читати новину українською
      Украинский ракетный катер "Прилуки" остановил судно-контрабандиста на Азове
      Украинский ракетный катер "Прилуки" остановил судно-контрабандиста на Азове / Facebook-страница ВМС Украины

      В понедельник, 31 декабря, корабли Военно-морских сил Украины при содействии контрразведки СБУ и Госпогранслужбы пресекли морскую контрабанду и применили оружие, чтобы остановить судно в Азовском море.

      Об этом сообщает пресс-служба ВМС Украины.

      Судно под флагом Танзании, которое остановили украинские военные, перевозило контрабанду. Его обнаружили в украинских территориальных водах возле Курортного за несколько часов до Нового года.

      Читайте также: В ответ на агрессию РФ: ВМС Украины наращивают группировки на Азовском море

      На перехват корабля вышел ракетный катер ВМС Украины "Прилуки". Судно-контрабандист на связь не выходило и пыталось скрытся, однако эта попытка оказалась безуспешной. Позже капитан судна вышел на связь, но отказался останавливать каракуль.

      Чтобы заставить судно под флагом Танзании выполнить законные требования, украинский ракетный катер открыл предупредительный огонь из артиллерийской установки. После этого судно остановили и под конвоем сопровождали в порт Одессы.

      В операции участвовали и бронекатеры "Аккерман" и "Бердянск" со смотровой командой на борту.

       

      Теги: Новости Украины Африка Оружие Вооруженные силы Украины Водный транспорт
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Каким был 2018 год – обзор 24 канала
      20 декабря 2018 , 14:59 Каким был 2018 год – обзор 24 канала
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      В Крым пришла весна - столбик термометра достиг плюс 20
       8 февраля 2013 , 18:17
      "Вы герои!": Вакарчук эмоционально поблагодарил за концерт в Лисичанске
       10 июня 2017 , 13:24
      Трампу не нужны экономичные автомобили
       5 августа 2018 , 17:34
      Растаможивать автомобиль должны по цене, указанной собственником – Южанина
       12 декабря 2018 , 13:33
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук