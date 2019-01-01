Украинское военное судно со стрельбой задержало корабль под флагом Танзании

В понедельник, 31 декабря, корабли Военно-морских сил Украины при содействии контрразведки СБУ и Госпогранслужбы пресекли морскую контрабанду и применили оружие, чтобы остановить судно в Азовском море.

Об этом сообщает пресс-служба ВМС Украины.

Судно под флагом Танзании, которое остановили украинские военные, перевозило контрабанду. Его обнаружили в украинских территориальных водах возле Курортного за несколько часов до Нового года.

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На перехват корабля вышел ракетный катер ВМС Украины "Прилуки". Судно-контрабандист на связь не выходило и пыталось скрытся, однако эта попытка оказалась безуспешной. Позже капитан судна вышел на связь, но отказался останавливать каракуль.

Чтобы заставить судно под флагом Танзании выполнить законные требования, украинский ракетный катер открыл предупредительный огонь из артиллерийской установки. После этого судно остановили и под конвоем сопровождали в порт Одессы.

В операции участвовали и бронекатеры "Аккерман" и "Бердянск" со смотровой командой на борту.