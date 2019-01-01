Українське військове судно зі стріляниною затримало корабель під прапором Танзанії

У понеділок, 31 грудня, кораблі Військово-морських сил України за сприяння контррозвідки СБУ і Держприкордонслужби припинили морську контрабанду та застосували зброю, щоб зупинити судно в Азовському морі.

Про це повідомляє прес-служба ВМС України.

Судно під прапором Танзанії, яке зупинили українські військові, перевозило контрабанду. Його виявили в українських територіальних водах біля Курортного за кілька годин до Нового року.

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На перехоплення корабля вийшов ракетний катер ВМС України "Прилуки". Судно-контрабандист на зв'язок не виходило і намагалася втекти, проте ця спроба виявилась безуспішною. Пізніше капітан судна все ж вийшов на зв'язок, але відмовився зупиняти корабель.

Щоб змусити судно під прапором Танзанії виконати законні вимоги, український ракетний катер відкрив попереджувальний вогонь з артилерійської установки. Після цього судно зупинили і під конвоєм супроводжували в порт Одеси.

В операції брали участь і бронекатери "Аккерман" та "Бердянськ" з оглядовою командою на борту.