17:24
1 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Діти Кремля і Санта-Путін. Бідний-нещасний Дерипаска
      Вєсті Кремля
      19:26, 29 грудня 2018
      Вєсті.UA. Жир: Президентські амбіції Кернеса. Нарцис Валерійович
      Вєсті.UA
      17:34, 29 грудня 2018
      Безкарність, чорні реєстратори, ректори-бізнесмени та зради: найкорупційніші тренди 2018 року
      ЦРУ
      09:00, 28 грудня 2018
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Алкоголізація, або Як спивали людей у Союзі
      Згадати все
      22:52, 28 грудня 2018
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      Українське військове судно зі стріляниною затримало корабель під прапором Танзанії

      3379 Читать новость на русском
      Український ракетний катер "Прилуки" зупинив судно-контрабандиста на Азові
      Український ракетний катер "Прилуки" зупинив судно-контрабандиста на Азові / Facebook-сторінка ВМС України

      У понеділок, 31 грудня, кораблі Військово-морських сил України за сприяння контррозвідки СБУ і Держприкордонслужби припинили морську контрабанду та застосували зброю, щоб зупинити судно в Азовському морі.

      Про це повідомляє прес-служба ВМС України.

      Судно під прапором Танзанії, яке зупинили українські військові, перевозило контрабанду. Його виявили в українських територіальних водах біля Курортного за кілька годин до Нового року.

      Читайте також: У відповідь на агресію РФ: ВМС України нарощують угрупування на Азовському морі

      На перехоплення корабля вийшов ракетний катер ВМС України "Прилуки". Судно-контрабандист на зв'язок не виходило і намагалася втекти, проте ця спроба виявилась безуспішною. Пізніше капітан судна все ж вийшов на зв'язок, але відмовився зупиняти корабель.

      Щоб змусити судно під прапором Танзанії виконати законні вимоги, український ракетний катер відкрив попереджувальний вогонь з артилерійської установки. Після цього судно зупинили і під конвоєм супроводжували в порт Одеси.

      В операції брали участь і бронекатери "Аккерман" та "Бердянськ" з оглядовою командою на борту.

       

      Теги: Новини України Водний транспорт Збройні сили України Зброя Африка
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Починаємо Новий рік здорово: поради від Здоров'я 24
      сьогодні , 17:15 Починаємо Новий рік здорово: поради від Здоров'я 24
      Олена Кандяк 542
      Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      20 грудня 2018 , 14:57 Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      Монетизація субсидій та пільг затверджена: як вона діятиме
      сьогодні , 14:00 Монетизація субсидій та пільг затверджена: як вона діятиме
      Яніна Ткачук 5050
      Все про похмілля: симптоми, причини виникнення та як боротися
      сьогодні , 13:01 Все про похмілля: симптоми, причини виникнення та як боротися
      Олександр Бевза 1122
      Як позбутися похмілля: поради медиків
      сьогодні , 10:10 Як позбутися похмілля: поради медиків
      1396
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук