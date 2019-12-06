Украинское законодательство угрожает стабильности судебной системы, – Венецианская комиссия
Венецианская комиссия считает, что последние изменения в законодательство о судоустройстве в Украине угрожают стабильности и независимости системы. В комиссии утверждают, что закон о судебной системе был принят без достаточного учета мнений всех заинтересованных сторон.
Закон, который предусматривает сокращение количества судей Верховного суда, "был принят по очень быстрой процедуре", заявили в Венецианской комиссии, говорится на сайте Совета Европы.
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Инициирование после выборов еще одной реформы, которая приведет к серьезным изменениям в составе Верховного суда, направляет сообщение как судьям, так и общественности, что от воли соответствующего большинства в парламенте зависит, смогут ли судьи Верховного суда оставаться в офисе или нет,
– говорится в документе.
А это, по мнению Венецианской комиссии, очевидная угроза их независимости.
Что комиссия критикует
- Сокращение количества судей до 100, для которого не было предоставлено надлежащего обоснования. Его можно достичь путем выхода судей на пенсию или добровольного перевода.
- Кроме того, цель уменьшения количества судей может быть достигнута на более позднем этапе, после того, как будет расчищен текущий набор дел и фильтры доступа станут эффективными для новых дел.
- Как сообщили в Венецианской комиссии, сокращение числа судей Верховного суда может привести к еще большему отставанию в рассмотрении дел. Функционирование самого суда тоже может оказаться под угрозой.
- В комиссии также рекомендуют сделать так, чтобы апелляция на дисциплинарные решения Высшего совета судей подавалась непосредственно в Верховный суд, а не в реформированный Киевский городской административный суд и Апелляционный административный суд.
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Что комиссия одобряет
- Реформу процесса отбора судей и нового состава Верховного Суда Украины, который начал свою работу в январе 2018 года, комиссия считает "заметным усовершенствованием системы".
- Открытость правительственного большинства к устранению недостатков нового закона.
В октябре мониторинговый комитет ПАСЕ попросил Венецианскую комиссию оценить тогда еще проект закона Украины о деятельности органов судейского управления.
Что известно о новом законе о судебной системе
Изменения в закон о люстрации
Предусматривает расширение действия закона об очищении власти лиц, которые в период с 21 ноября 2013 года до 19 мая 2019-го в течение одного года и больше занимали должности председателя Высшей квалификационной комиссии судей, председателя Государственной судебной администрации и его заместителей.
Уменьшение количества судей Верховного Суда Украины
Уменьшение максимально возможного количества судей Верховного суда с двухсот до сотни.
Изменение состава Высшей квалификационной комиссии судей
Количество членов ВККС уменьшилась с 16 до 12. Все они назначаются на 4 года Высшим советом правосудия по результатам конкурса. Зато раньше по несколько членов выбирали по результатам съездов судей, представителей юридических высших учебных заведений, адвокатов, а также омбудсмен и глава Государственной судебной администрации.
Основания для увольнения членов Высшей квалификационной комиссии судей
Новый закон определяет такие основания для увольнения члена ВККС: собственное заявление об увольнении, неспособность выполнять полномочия, несоответствие требованиям к члену комиссии, нарушение требований в области предупреждения коррупции, прогулы в течение месяца, пренебрежение обязанностями. Кроме того, все граждане получат право на обращение с жалобой о совершении дисциплинарного нарушения.