Украинское законодательство угрожает стабильности судебной системы, – Венецианская комиссия

Венецианская комиссия считает, что последние изменения в законодательство о судоустройстве в Украине угрожают стабильности и независимости системы. В комиссии утверждают, что закон о судебной системе был принят без достаточного учета мнений всех заинтересованных сторон.

Закон, который предусматривает сокращение количества судей Верховного суда, "был принят по очень быстрой процедуре", заявили в Венецианской комиссии, говорится на сайте Совета Европы.

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Инициирование после выборов еще одной реформы, которая приведет к серьезным изменениям в составе Верховного суда, направляет сообщение как судьям, так и общественности, что от воли соответствующего большинства в парламенте зависит, смогут ли судьи Верховного суда оставаться в офисе или нет,

– говорится в документе.

А это, по мнению Венецианской комиссии, очевидная угроза их независимости.

Что комиссия критикует

Сокращение количества судей до 100 , для которого не было предоставлено надлежащего обоснования. Его можно достичь путем выхода судей на пенсию или добровольного перевода.

, для которого не было предоставлено надлежащего обоснования. Его можно достичь путем выхода судей на пенсию или добровольного перевода. Кроме того, цель уменьшения количества судей может быть достигнута на более позднем этапе, после того, как будет расчищен текущий набор дел и фильтры доступа станут эффективными для новых дел.

Как сообщили в Венецианской комиссии, сокращение числа судей Верховного суда может привести к еще большему отставанию в рассмотрении дел. Функционирование самого суда тоже может оказаться под угрозой.

В комиссии также рекомендуют сделать так, чтобы апелляция на дисциплинарные решения Высшего совета судей подавалась непосредственно в Верховный суд, а не в реформированный Киевский городской административный суд и Апелляционный административный суд.

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Что комиссия одобряет

Реформу процесса отбора судей и нового состава Верховного Суда Украины, который начал свою работу в январе 2018 года, комиссия считает "заметным усовершенствованием системы".

Открытость правительственного большинства к устранению недостатков нового закона.

В октябре мониторинговый комитет ПАСЕ попросил Венецианскую комиссию оценить тогда еще проект закона Украины о деятельности органов судейского управления.

Что известно о новом законе о судебной системе

Изменения в закон о люстрации

Предусматривает расширение действия закона об очищении власти лиц, которые в период с 21 ноября 2013 года до 19 мая 2019-го в течение одного года и больше занимали должности председателя Высшей квалификационной комиссии судей, председателя Государственной судебной администрации и его заместителей.

Уменьшение количества судей Верховного Суда Украины

Уменьшение максимально возможного количества судей Верховного суда с двухсот до сотни.

Изменение состава Высшей квалификационной комиссии судей

Количество членов ВККС уменьшилась с 16 до 12. Все они назначаются на 4 года Высшим советом правосудия по результатам конкурса. Зато раньше по несколько членов выбирали по результатам съездов судей, представителей юридических высших учебных заведений, адвокатов, а также омбудсмен и глава Государственной судебной администрации.

Основания для увольнения членов Высшей квалификационной комиссии судей

Новый закон определяет такие основания для увольнения члена ВККС: собственное заявление об увольнении, неспособность выполнять полномочия, несоответствие требованиям к члену комиссии, нарушение требований в области предупреждения коррупции, прогулы в течение месяца, пренебрежение обязанностями. Кроме того, все граждане получат право на обращение с жалобой о совершении дисциплинарного нарушения.