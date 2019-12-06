Українське законодавство загрожує стабільності судової системи, – Венеціанська комісія

Венеціанська комісія вважає, що останні зміни до законодавства про судоустрій в Україні загрожують стабільності та незалежності самої системи. У комісії стверджують, що закон про судову систему був прийнятий без достатнього врахування думок всіх зацікавлених сторін.

Закон, який передбачає скорочення кількості суддів Верховного суду, "був прийнятий за дуже швидкої процедури", заявили у Венеціанській комісії, йдеться на сайті Ради Європи.

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Ініціювання після виборів ще однієї реформи, яка призведе до серйозних змін у складі Верховного суду, направляє повідомлення як суддям, так і громадськості, що від волі відповідної більшості в парламенті залежить, чи зможуть судді Верховного суду залишатися в офісі чи ні,

– йдеться в документі.

А це, на думку Венеціанської комісії, очевидна загроза їхній незалежності.

Що комісія критикує

Скорочення кількості суддів до 100, для якого не було надано належного обґрунтування. Його можна досягти шляхом виходу суддів на пенсію або добровільного переведення.

до 100, для якого не було надано належного обґрунтування. Його можна досягти шляхом виходу суддів на пенсію або добровільного переведення. Крім того, мета зменшення кількості суддів може бути досягнута на пізнішому етапі, після того, як буде розчищено поточний набір справ і фільтри доступу стануть ефективними для нових справ.

Як повідомили у Венеціанській комісії, скорочення числа суддів Верховного суду може призвести до ще більшого відставання в розгляді справ. Функціонування самого суду теж може опинитися під загрозою.

У комісії також рекомендують зробити так, щоб апеляція на дисциплінарні рішення Вищої ради суддів подавалася безпосередньо до Верховного суду, а не в реформований Київський міський адміністративний суд та Апеляційний адміністративний суд.

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Що комісія схвалює

Реформу процесу відбору суддів та нового складу Верховного Суду України, який розпочав свою роботу в січні 2018 року, комісія вважає "помітним вдосконаленням системи".

Відкритість урядової більшості до усунення недоліків нового закону.

У жовтні моніторинговий комітет ПАРЄ попросив Венеціанську комісію оцінити тоді ще проєкт закону України про діяльність органів суддівського врядування.

Що відомо про новий закон про судову систему

Зміни до закону про люстрацію

Передбачає розширення дії закону про очищення влади на осіб, які у період з 21 листопада 2013-го до 19 травня 2019-го протягом одного року та більше обіймали посади голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів, голови Державної судової адміністрації та їхніх заступників.

Зменшення кількості суддів Верховного Суду України

Зменшення максимально можливої кількості суддів Верховного суду з двохсот до сотні.

Зміна складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів

Кількість членів ВККС зменшилася з 16 до 12. Усіх їх призначає на 4 роки Вища рада правосуддя за результатами конкурсу. Натомість раніше по декілька членів обирали за результатами з'їздів суддів, представників юридичних вищих навчальних закладів, адвокатів, а також омбудсмен і голова Державної судової адміністрації.

Підстави для звільнення членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів

Новий закон визначає такі підстави для звільнення члена ВККС: власна заява про звільнення, неспроможність виконувати повноваження, невідповідність вимогам до члена комісії, порушення вимог у сфері запобігання корупції, прогули протягом місяця, нехтування обов'язками. Крім того, усі громадяни отримають право на звернення зі скаргою про вчинення дисциплінарного порушення.