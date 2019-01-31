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      Украинского министра поздравили с Днем рождения "развалинами Кремля"

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      Министру инфрастуктуры Владимиру Омеляну подарили торт в виде развалин Кремля
      Министру инфрастуктуры Владимиру Омеляну подарили торт в виде развалин Кремля / Facebook-страница Марины Томко

      30 января министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян праздновал свой сороковой день рождения. В связи с такой круглой датой сотрудники ведомства поздравили его необычным тортом – в виде руин Кремля.

      Об этом сообщила пресс-секретарь Омеляна Марина Томко на своей странице в Facebook. Также она опубликовала фото лакомство.

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      Омелян, торт, Кремль, день народження, руїни
      По случаю 40-летия Омеляну подарили торт в виде руин Кремля

      "Поздравили министра с днем рождения. Подарили Кремль (развалины). И рука с запонкой цветов УПА съела звезду Спасской башни", – отметила она.

      Омелян, торт, Кремль, день народження, руїни
      Омелян в свой день рождения одел запонки цветов Кремля

      Судя по кадрам, торт представляет собой медведя в шапке-ушанке и с красной звездой, который в своих лапах держит балалайку. Рядом с символом России лежит известная кремлевская Спасская башня. Кроме того, на одной из стен разрушенного Кремля можно увидеть надпись "Слава Украине!"

      Омелян, торт, Кремль, день народження, руїни
      Кроме разрушенной Спасской башни, на кондитерском изделии еще есть медведь в шапке

      Теги: Новости России Владимир Омелян Новости Украины Новости политики Украина – Россия Министерство инфраструктуры
      Источник: 24 канал
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