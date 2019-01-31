Украинского министра поздравили с Днем рождения "развалинами Кремля"

30 января министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян праздновал свой сороковой день рождения. В связи с такой круглой датой сотрудники ведомства поздравили его необычным тортом – в виде руин Кремля.

Об этом сообщила пресс-секретарь Омеляна Марина Томко на своей странице в Facebook. Также она опубликовала фото лакомство.

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По случаю 40-летия Омеляну подарили торт в виде руин Кремля

"Поздравили министра с днем рождения. Подарили Кремль (развалины). И рука с запонкой цветов УПА съела звезду Спасской башни", – отметила она.



Омелян в свой день рождения одел запонки цветов Кремля

Судя по кадрам, торт представляет собой медведя в шапке-ушанке и с красной звездой, который в своих лапах держит балалайку. Рядом с символом России лежит известная кремлевская Спасская башня. Кроме того, на одной из стен разрушенного Кремля можно увидеть надпись "Слава Украине!"



Кроме разрушенной Спасской башни, на кондитерском изделии еще есть медведь в шапке