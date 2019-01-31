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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

      Українського міністра привітали з Днем народження "розвалинами Кремля"

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      Міністру інфрастуктури Володимиру Омеляну подарували торт у вигляді розвалин Кремля
      Міністру інфрастуктури Володимиру Омеляну подарували торт у вигляді розвалин Кремля / Facebook-сторінка Марини Томко

      30 січня міністр інфраструктури України Володимир Омелян святкував свій сороковий день народження. У зв'язку з такою круглою датою співробітники відомства привітали його незвичним тортом – у вигляді руїн Кремля.

      Про це повідомила прес-секретар Омеляна Марина Томко на своїй строрінці у Facebook. Також вона опублікувала фото смаколика.

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      Омелян, торт, Кремль, день народження, руїни
      З нагоди 40-річчя Омеляну подарували торт у вигляді руїн Кремля 

      "Привітали міністра з днем народження. Подарували Кремль (розвалини). І рука з запонкою кольорів УПА з’їла зірку Спаської башти", – зазначила вона.

      Омелян, торт, Кремль, день народження, руїни
      Омелян у свій день народження одягнув запонки кольорів УПА 

      Судячи з кадрів, торт являє собою ведмедя у шапці-вушанці та з червоною зіркою, який у своїй лапах тримає балалайку. Поряд із символом Росії лежить найвідоміша кремлівська Спаська башта. Крім того, на одній зі стін зруйнованого Кремля можна побачити напис "Слава Україні!"

      Омелян, торт, Кремль, день народження, руїни
      Окрім зруйнованої Спаської башти, на кондитерському виробі ще є ведмідь у шапці 

      Теги: Новини політики Новини України Новини Росії Володимир Омелян Міністерство інфраструктури Україна – Росія
      Джерело: 24 канал
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