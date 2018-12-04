Військова форма Омеляна: гучна заява Міноборони та красномовна реакція Омеляна

У Міністерстві оборони України наголошують, що ніхто, окрім військовослужбовців і представників силового блоку, не має права одягати військову форму навіть на період режиму воєнного стану. Щоправда, очільник Міністерства інфраструктури Володимир Омелян переконує, що нічого протизаконного у тому, що він одягнув такий вид одягу, немає.

Після запровадження воєнного стану в Україні, 27 листопада, міністр інфраструктури Володимир Омелян і його заступник Юрій Лавренюк прийшли у військовій формі на розширену нараду з керівниками підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Мінінфраструктури.

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Після запровадження воєнного стану Омелян і його заступник Лавренюк одягнули військову форму

Згодом у Міноборони наголосили, що чиновник не має права носити військову форму навіть під час режиму воєнного стану, передають "Українські новини".

Правила носіння війської форми одягу та зразки знаків розрізнення розробляються та затверджуються відповідними центральними органами виконавчої влади, що мають у своєму підпорядкуванні військові формування, Службою безпеки України, Управлінням державної охорони України, Службою зовнішньої розвідки України, Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України. Носіння військової форми одягу із знаками розрізнення військовослужбовців особами, які не мають на це права, забороняється та тягне за собою відповідальність згідно із законом,

– відповіли у відомстві на запит інформаційної агенції.



У Міноборони наголосили, що ніхто, окрім представників силового блоку, не має права новити військову форму

Також у міністерстві наголосили, що "право на носіння військової форми мають військовослужбовці, військовозобов'язані під час проходження зборів, резервісти, курсанти, ліцеїсти, а також особи, звільнені з військової служби у запас або у відставку з наданням права носіння військової форми одягу".

"У пункті 3 статті 7 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" дано визначення поняттю "військова форма одягу". Це комплект одноманітних за конструкцією та регламентованих за зовнішнім виглядом предметів одягу, взуття та окремих видів спорядження, встановлений для військовослужбовців Збройних сил України та інших військових формувань", – додали у Міноборони.



У Міноборони пояснили, чому Омелян не має права носити військову форму навіть під час воєнного стану

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За деякий час з’явилася реакція і самого Омеляна на такі заяви. Так, за словами очільника Мінінфтраструктури, він одягав форму залізничних військ і сам є капітаном запасу.

Я – капітан запасу, на мені – форма залізничних військ, яку я ношу з 2015 року, в ній об'їздив всю лінію фронту. Держспецслужба транспорту до середини 2018 року підпорядковувалася Мінінфраструктури, а зараз її передано Міноборони, хоча вона і продовжує виконувати завдання з охорони стратегічних інфраструктурних об'єктів,

– підкреслив чиновник у коментарі ресурсу "Страна".



Омелян переконує, що він одягнув форму залізничних військ і цьому немає нічого протизаконного

До слова, у біографії Омеляна, яку розміщено на сайті Мінінфраструктури, немає жодного слова, що той проходив військову службу в Україні.

Нагадаємо, у зв’язку із запровадженням воєнного стану у 10 областях України цивільним заборонили носити військову форму на Запоріжжі та Вінниччині.

Чому Україна запровадила воєнний стан? 25 листопада в Азовському морі прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.



Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.



Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму.



Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.



Де запроваджено військовий стан: карта

Що не обмежить введення воєнного стану