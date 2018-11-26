Мінінфраструктури заявило про підвищену готовність: що може змінитись під час воєнного стану

Через агресію Росії в Азові Міністерство інфраструктури України перебуває в стані підвищеної готовності до виконання всіх рішень РНБО й Уряду щодо обмеження руху транспорту. Про це журналістам зазначив міністр інфраструктури Володимир Омелян.

Про це повідомляє "Інтерфакс".

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"Мінінфраструктури готує відповідні пропозиції, їх буде розглянуто на нараді в міністерстві за участю керівництва "Укравтодору", "Укрзалізниці", Адміністрації морських портів, "Укрпошти", аеропортів та інших", – зазначив міністр інфраструктури.

Також він додав, що обмеження, які діють щодо руху вантажного транспорту зараз, пов'язані тільки з погодними умовами. Окрім того, Омелян повідомив про посилення заходів безпеки і кіберзахисту на критичних об'єктах інфраструктури.

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Нагадаємо, 25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово і відповідно до міжнародних норм.



Росія не забарилися з реакцією. У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Попри це група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила три українських судна.



В понеділок, 26 листопада, Верховна Рада на позачерговому засіданні з ініціативи президента розгляне питання про запровадження воєнного стану, рішення буде оголошено приблизно о 16:00.