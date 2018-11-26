Мининфраструктуры заявило о готовности: что может измениться во время военного положения

Из-за агрессии России в Азове Министерство инфраструктуры Украины находится в состоянии повышенной готовности к выполнению всех решений СНБО и Правительства относительно ограничения движения транспорта. Об этом журналистам отметил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Об этом сообщает "Интерфакс".

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"Мининфраструктуры готовит соответствующие предложения, они будут рассмотрены на совещании в министерстве с участием руководства "Укравтодора", "Укрзализныци", Администрации морских портов, "Укрпочты", аэропортов и других", – отметил министр инфраструктуры.

Также он добавил, что ограничения, которые действуют относительно движения грузового транспорта сейчас связаны только с погодными условиями. Кроме того, Омелян сообщил об усилении мер безопасности и киберзащиты на критических объектах инфраструктуры.

Видео: что стоит знать о военном положении

Напомним, 25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международным нормам.



Россия не замедлила с реакцией. В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.



Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь к Мариуполю. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила три украинских судна.



В понедельник, 26 ноября, Верховная Рада на внеочередном заседании по инициативе президента рассмотрит вопрос о введении военного положения, решение будет объявлено примерно в 16:00.