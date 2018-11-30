Як воєнний стан повинен вплинути на суспільні процеси в Україні: думка воїна АТО

Наразі Збройні сили й так перебувають у режимі воєнного стану постійно, однак це не скажеш про українське суспільство. Відтак, буде не зайвим за таких умов потренуватися цілій Україні, не лише армії. До прикладу, можна провести невеликі навчання на відбиття великої агресії, включно з приведенням державних структур та інфраструктури у військову боєздатність.

Таку думу висловив учасник конфлікту на Донбасі, військовослужбовець 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Гліб Бабич, передає "Обозреватель".

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Як зауважив він, бійці Збройних сил України і так "перебувають у воєнному стані постійно".

"Зараз у всій зоні відповідальності введено стан підвищеної боєготовності за першим рівнем. Це цілком природно, оскільки якщо навіть маленький підрозділ очікує на атаку, він стежить на всі боки", – каже військовий.

На його переконання, "потренуватися за таких умов треба всій державі".

Армія – це тренована структура, яка завжди відновлює свою боєздатність. Але в умовах воєнного стану можна провести невеликі навчання на відбиття великої агресії, включно з роботою з оперативним резервом, включно з приведенням державних структур та інфраструктури у військову боєздатність. Це можливість навчитися державі та суспільству взаємодіями зі Збройними силами,

– зазначає він.

Водночас Бабич нагадав слова Порошенка, що Україна готується до повномасштабної агресії.

"Було наведено дані про російські угруповання, які зосереджено на всіх кордонах України. Так, Росія зосереджує війська ук Ростовській області, в окупованому Криму, на кордоні Чернігівської області. Тому стежити треба на всі 360 градусів", – підсумував учасник бойових дій на Донбасі.

Нагадаємо, за совами президента Петра Порошенка, в разі агресії Росії проти України буде оголошено часткову мобілізацію резерву першої черги.

Чому в Україні запровадили воєнний стан?25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовсько-Керченському регіоні – прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. У Федеральній службі безпеки РФ, зі свого боку, заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки. Попри це група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях.



У зв'язку з цим уночі проти 26 листопада пройшло засідання РНБО, на якому розглянули питання ймовірного запровадження воєнного стану в Україні. Згодом президент України Петро Порошенко підтримав відповідну пропозицію воєнного комітету при РНБО та виніс це питання на розгляд парламенту. Увечері 26 листопада Верховна Рада на екстренному засіданні ухвалила постанову про введення в Україні режиму воєнного стану: відповідне рішення підтримали 276 депутатів. 28 листопада воєний стан в Україні почав діяти офіційно, хоча де-факто він розпочався ще 26 листопада о 14:00. Триватиме цей режим 30 днів – до 14:00 26 грудня 2018 року та стосуватиметься лише 10 областей України.



Де почне діяти воєнний стан в Україні