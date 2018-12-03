Заборона громадянам РФ в’їзду в Україну: як змінилася ситуація у пунктах пропуску

З початку дії обмежень в’їзду в Україну для чоловіків-громадян Росії віком 16-60 років, кількість охочих росіян в'їхати на територію країни, зменшилася вдвічі. За минулу добу, 2 листопада, прикордонники не пропустили 70 громадян РФ.

Про це розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, передає "Укрінформ".

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Він уточнив, що за минулу добу в областях, де запроваджено воєнний стан не пропустили 57 громадян Російської Федерації, ще 13 росіян їхали через інші пункти пропуску, зокрема, через аеропорти і західні ділянки кордону.

Причиною відмови у пропуску було те, що переважна більшість росіян не змогли підтвердити мету своєї поїздки, а також були ті особи, які раніше незаконно відвідували тимчасово окуповані території.

Те, що я спостерігаю, останніми днями потік охочих громадян РФ в’їхати до України зменшився. Якщо ще приблизно два тижні тому середньодобовий потік становив від 2,5 тисячі до 3 тисяч громадян РФ, то тепер він сягає орієнтовно 1,3 тисячі – 1,5 тисячі осіб,

– повідомив Демченко.

Окрім того, речник ДПСУ звернувся до українців з проханням за можливості зменшити свої поїздки до Росії, оскільки днями країна-агресор звинуватила Україну в тому, що росіян не пропускають безпідставно.





За його словами, впродовж останніх 5 днів близько 150 українцям відмовили у в'їзді на територію РФ.

Притому, коли українські прикордонники не пропускають іноземця, то іноземцям дають картку відмови, де чітко вказується, на підставі якого законодавства і чому не пропущено особу. Нашим співвітчизникам на російському кордоні відмовляють безпідставно, не пояснюючи причини відмови, і жодних документів їм також не видають,

– додав Демченко.

Нагадаємо, 30 листопада Україна заборонила в'їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії віком від 16 до 60 років за незначним винятком. заборона триватиме на час дії воєнного стану. Проте для громадян України, які прямують з території РФ, не існує жодних обмежень перетину кордону та проїзду в Україну.

Чому Україна заборонила в’їзд чоловікам-громадянам Росії?Президент України Петро Порошенко пояснив, що на такий крок держава пішла, "щоб Росія не формувала в Україні загони "приватних" армій, які насправді є представниками Збройних сил РФ. Щоб не дати росіянам здійснити в Україні ті операції, які вони планували ще у 2014 році".