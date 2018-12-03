13:57
3 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ПРОТЕСТЫ ВО ФРАНЦИИ ЗАПРЕТ ВЪЕЗДА РОССИЯНАМ В УКРАИНУ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки. Российский доктор зло. Защитник Путина
      Вєсті Кремля
      20:20, 1 декабря
      Вести. UA. Жир. Стена плача Яценюка. Соль на русские раны
      Вєсті.UA
      19:13, 1 декабря
      Из-за каких схем военные остаются без обещанных квартир
      ЦРУ
      09:00, 30 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Табу и запреты в Союзе
      Згадати все
      22:30, 30 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ПРОТЕСТЫ ВО ФРАНЦИИ ЗАПРЕТ ВЪЕЗДА РОССИЯНАМ В УКРАИНУ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ

      Запрет гражданам РФ въезда в Украину: как изменилась ситуация в пунктах пропуска

      411 Читати новину українською
      Поток граждан РФ в Украину уменьшился вдвое
      Поток граждан РФ в Украину уменьшился вдвое / Фото из открытых источников

      С начала действия ограничений въезда в Украину для мужчин-граждан России в возрасте 16-60 лет, количество желающих россиян въехать на территорию страны, уменьшилась вдвое. За прошедшие сутки, 2 ноября, пограничники не пропустили 70 граждан РФ.

      Об этом рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, передает "Укринформ".

      Читайте также: Запрет россиянам въезда в Украину: кого и в каких случаях не будут впускать пограничники

      Он уточнил, что за минувшие сутки в областях, где введено военное положение не пропустили 57 граждан Российской Федерации, еще 13 россиян ехали через другие пункты пропуска, в частности, через аэропорты и западные участки границы.

      Причиной отказа в пропуске было то, что подавляющее большинство росиян не смогли подтвердить цель своей поездки, а также были те лица, которые ранее незаконно посещали временно оккупированные территориии.

      То, что я наблюдаю в последние дни поток желающих граждан РФ въехать в Украину уменьшился. Если еще примерно две недели назад среднесуточный поток составлял от 2,5 тысячи до 3 тысяч граждан РФ, то теперь он достигает ориентировочно 1,3 тысячи – 1,5 тысячи человек,
      – сообщил Демченко.

      Кроме того, представитель ГНСУ обратился к украинцам с просьбой по возможности уменьшить свои поездки в Россию, поскольку на днях страна-агрессор обвинила Украину в том, что русских не пропускают безосновательно.


       

      По его словам, в течение последних 5 дней около 150 украинцам отказали во въезде на территорию РФ.

      Притом, когда украинские пограничники не пропускают иностранца, то иностранцам дают карточку отказа, где четко указывается, на основании какого законодательства и почему не пропущено лицо. Нашим соотечественникам на российской границе отказывают безосновательно, не объясняя причины отказа, и никаких документов им также не выдают,
      – добавил Демченко.

      Напомним, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте от 16 до 60 лет за незначительным исключением. Запрет продлится на время действия военного положения. Однако для граждан Украины, следующих с территории РФ, не существует никаких ограничений пересечения границы и проезда в Украине.

      Почему Украина запретила въезд мужчинам-гражданам России?
      Президент Украины Петр Порошенко объяснил, что на такой шаг государство пошло, "чтобы Россия не формировала в Украине отряды "частных" армий, которые на самом деле являются представителями Вооруженных сил РФ. Чтобы не дать россиянам осуществить в Украине те операции, которые они планировали еще в 2014 году ".

       

       

      Теги: Новости России Новости Украины Новости политики Украина – Россия Военное положение в Украине Госпогранслужба Запрет въезда россиянам в Украину
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Як клерки у лампасах зривають переозброєння ЗСУ
      сегодня , 12:01 Як клерки у лампасах зривають переозброєння ЗСУ
      Андрій Воропаєв 2350
      13 топ-корупційних справ, які були фактично зруйновані прокурорами: шокуюче розслідування
      сегодня , 10:00 13 топ-корупційних справ, які були фактично зруйновані прокурорами: шокуюче розслідування
      Віталій Шабунін 293
      Трамп угрожает, Коэн сознается, Мюллер обвиняет – новости США за неделю
      сегодня , 08:40 Трамп угрожает, Коэн сознается, Мюллер обвиняет – новости США за неделю
      Максим Карижський 1680
      Українці допомагають Путіну, кому вигідний воєнний стан та стара нова війна: топ-5 блогів тижня
      2 декабря , 22:01 Українці допомагають Путіну, кому вигідний воєнний стан та стара нова війна: топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 2423
      Самые смешные мемы недели: пираты Азовского моря и официальный дефицит соли
      2 декабря , 20:00 Самые смешные мемы недели: пираты Азовского моря и официальный дефицит соли
      1994
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       7 ноября , 15:10
      "Кремль попал в тупик": Тымчук рассказал о новых проблемах Путина относительно Донбасса
       18 июня , 11:33
      Непогода в Луцке: затоплены зоопарк, 9-этажки, повалены деревья (Фото)
       31 июля 2013 , 09:17 3
      В Украине изменят правила регистрации автомобиля
       7 сентября , 09:04
      "Если бы матч закончился ничьей, это была бы удача" – реакция чешских СМИ на победу Украины в матче Лиги наций
       7 сентября , 12:18
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук