Запрет гражданам РФ въезда в Украину: как изменилась ситуация в пунктах пропуска

С начала действия ограничений въезда в Украину для мужчин-граждан России в возрасте 16-60 лет, количество желающих россиян въехать на территорию страны, уменьшилась вдвое. За прошедшие сутки, 2 ноября, пограничники не пропустили 70 граждан РФ.

Об этом рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, передает "Укринформ".

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Он уточнил, что за минувшие сутки в областях, где введено военное положение не пропустили 57 граждан Российской Федерации, еще 13 россиян ехали через другие пункты пропуска, в частности, через аэропорты и западные участки границы.

Причиной отказа в пропуске было то, что подавляющее большинство росиян не смогли подтвердить цель своей поездки, а также были те лица, которые ранее незаконно посещали временно оккупированные территориии.

То, что я наблюдаю в последние дни поток желающих граждан РФ въехать в Украину уменьшился. Если еще примерно две недели назад среднесуточный поток составлял от 2,5 тысячи до 3 тысяч граждан РФ, то теперь он достигает ориентировочно 1,3 тысячи – 1,5 тысячи человек,

– сообщил Демченко.

Кроме того, представитель ГНСУ обратился к украинцам с просьбой по возможности уменьшить свои поездки в Россию, поскольку на днях страна-агрессор обвинила Украину в том, что русских не пропускают безосновательно.





По его словам, в течение последних 5 дней около 150 украинцам отказали во въезде на территорию РФ.

Притом, когда украинские пограничники не пропускают иностранца, то иностранцам дают карточку отказа, где четко указывается, на основании какого законодательства и почему не пропущено лицо. Нашим соотечественникам на российской границе отказывают безосновательно, не объясняя причины отказа, и никаких документов им также не выдают,

– добавил Демченко.

Напомним, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте от 16 до 60 лет за незначительным исключением. Запрет продлится на время действия военного положения. Однако для граждан Украины, следующих с территории РФ, не существует никаких ограничений пересечения границы и проезда в Украине.

Почему Украина запретила въезд мужчинам-гражданам России?

Президент Украины Петр Порошенко объяснил, что на такой шаг государство пошло, "чтобы Россия не формировала в Украине отряды "частных" армий, которые на самом деле являются представителями Вооруженных сил РФ. Чтобы не дать россиянам осуществить в Украине те операции, которые они планировали еще в 2014 году ".