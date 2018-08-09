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Украинского политзаключенного Лимешка вывезли из Крыма в Россию

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Геннадия Лимешка этапировали в Краснодар
Геннадия Лимешка этапировали в Краснодар / Kp.ru

Осужденного российскими оккупантами за якобы подготовку диверсии в аннексированном Крыму украинца Геннадия Лимешка этапировали в Краснодар.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Антон Наумлюк.

"Геннадий Лимешко этапирован из Симферополя для отбывания наказания. Сейчас Лимешко находится в Краснодаре. По предварительной информации, его могут направить в Кабардино-Балкарию, Саратов, или оставить в Краснодарском крае", – говорится в сообщении журналиста.

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Напомним, Геннадия Лимешка задержали в Крыму в августе 2017 года. Российские силовики назвали его "агентом Службы безопасности Украины". В Минобороны Украины сообщили, что арестованный служил в Вооруженных силах по контракту и был уволен в мае 2017 года из-за служебного несоответствия.

10 мая 2018 года в оккупированном Крыму "суд" признал Лимешка виновным и назначил 8 лет тюрьмы за "незаконное приобретение, хранение и ношение взрывчатых веществ".

Лимешко признал свою вину. Отягчающим обстоятельством в деле стал политический мотив преступления: "ненависть и вражда в связи с присоединением Крыма к России".

Теги: Новости Украины Новости России Украинцы в плену РФ Новости Крыма Аннексия Крыма
Источник: 24 канал
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