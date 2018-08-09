Українського політв'язня Лимешка вивезли з Криму до Росії

Засудженого російськими окупантами за нібито підготовку диверсії в анексованому Криму українця Геннадія Лимешка етапували до Краснодару.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив журналіст Антон Наумлюк.

"Геннадій Лимешко етапований з Сімферополя для відбування покарання. Зараз Лимешко перебуває у Краснодарі. За попередньою інформацією, його можуть скерувати в Кабардино-Балкарію, Саратов, або залишити у Краснодарському краї", – мовиться у повідомленні журналіста.

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Нагадаємо, Геннадія Лимешка затримали у Криму в серпні 2017 року. Російські силовики назвали його "агентом Служби безпеки України". У Міноборони України повідомили, що заарештований служив у Збройних силах за контрактом і його було звільнено у травні 2017 року через службову невідповідність.



10 травня 2018 року в окупованому Криму "суд" визнав Лимешка винним і призначив 8 років ув’язнення за "незаконне придбання, зберігання і носіння вибухових речовин".



Лимешко визнав свою провину. Обтяжливою обставиною у справі став політичний мотив злочину: "ненависть і ворожнеча у зв'язку з приєднанням Криму до Росії".