Украинского военнослужащего поймали на попытке незаконной продажи взрывчатки и боеприпасов

Бойца 57-й отдельной мотопехотной бригады поймали на попытке незаконной продажи взрывчатки и боеприпасов / Иллюстративное фото

В пятницу, 9 ноября, командование 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ вместе с СБУ задержали военного из этой бригады, который попытался продать взрывчатку и боеприпасы.