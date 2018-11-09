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      Украинского военнослужащего поймали на попытке незаконной продажи взрывчатки и боеприпасов

      22 Читати новину українською
      Бойца 57-й отдельной мотопехотной бригады поймали на попытке незаконной продажи взрывчатки и боеприпасов
      Бойца 57-й отдельной мотопехотной бригады поймали на попытке незаконной продажи взрывчатки и боеприпасов / Иллюстративное фото

      В пятницу, 9 ноября, командование 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ вместе с СБУ задержали военного из этой бригады, который попытался продать взрывчатку и боеприпасы.

      Об этом сообщается на Facebook-странице бригады.

      "Командованием бригады при взаимодействии с работниками Службы безопасности Украины и Военной службы правопорядка был задержан военнослужащий бригады, который пытался продать взрывчатку и боеприпасы. Против военнослужащего открыто уголовное производство. Ведется досудебное расследование", – говорится в сообщении.

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      Теги: Новости Украины Криминальные новости СБУ Оружие Вооруженные Силы Украины
      Источник: 24 канал
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