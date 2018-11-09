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      Українського військового спіймали на спробі незаконного продажу вибухівки та боєприпасів

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      Бійця 57-ї окремої мотопіхотної бригади спіймали на спробі незаконного продажу вибухівки та боєприпасів
      Бійця 57-ї окремої мотопіхотної бригади спіймали на спробі незаконного продажу вибухівки та боєприпасів / Ілюстративне фото

      У п’ятницю, 9 листопада, командування 57-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ разом з СБУ затримали військового з цієї бригади, який спробував продати вибухівку та боєприпаси.

      Про це повідомляється на Facebook-сторінці бригади.

      "Командуванням бригади у взаємодії з працівниками Служби безпеки України та Військової служби правопорядку був затриманий військовослужбовець бригади, який намагався продати вибухівку та боєприпаси. Проти військовослужбовця відкрито кримінальне провадження. Ведеться досудове розслідування", – сказано в повідомленні.

      Читайте також: З окупованого Донбасу спробували вивезти цілий арсенал військових засобів ураження: фото і відео

       

      Теги: Новини України Збройні Сили України Зброя СБУ Кримінальні новини
      Джерело: 24 канал
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