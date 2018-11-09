Українського військового спіймали на спробі незаконного продажу вибухівки та боєприпасів

Бійця 57-ї окремої мотопіхотної бригади спіймали на спробі незаконного продажу вибухівки та боєприпасів / Ілюстративне фото

У п’ятницю, 9 листопада, командування 57-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ разом з СБУ затримали військового з цієї бригади, який спробував продати вибухівку та боєприпаси.