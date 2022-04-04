Без безопасности Украины не будет безопасности в Венгрии. Об этом заявил спикер МИД Олег Николенко.

Напомним Орбан объявил о своей победе на выборах в Венгрии и назвал Зеленского "оппонентом"

У Зеленского есть более важные дела

Олег Николенко подчеркнул, что ни Украина, ни Владимир Зеленский не принимали участие в избирательной кампании в Венгрии. Кроме того, у президента Зеленского сейчас есть более важные дела – борьба с российской агрессией.

Спикер МИД отметил, что Виктор Орбан должен быть благодарен украинскому президенту за то, что война не дошла до венгерских границ.

Премьер-министр (Орбан – 24 канал) должен быть благодарен Президенту Украины за то, что реальность войны не достигла границ Венгрии благодаря героизму украинского народа в сдерживании агрессивных действий президента Путина,

– заявил Николенко.

Спикер МИД выразил надежду, что власти Венгрии осудят военные преступления России на украинской территории и сосредоточатся на противодействии политике Путина.

Также Николенко добавил, что Украина является родиной венгров, которые являются частью украинского общества. Наше государство уважает их идентичность и ценит ее. Поэтому совместными усилиями нужно побороть российское зло, чтобы обрести мир как для украинцев, так и для венгров.

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