Без безпеки України не буде безпеки в Угорщині. Про це заявив речник МЗС Олег Ніколенко.

Нагадаємо Орбан оголосив про свою перемогу на виборах в Угорщині і назвав Зеленського "опонентом"

У Зеленського є важливіші справи

Олег Ніколенко наголосив, що ні Україна, ні Володимир Зеленський не брали участь у виборчій кампанії в Угорщині. Крім того, президент Зеленський зараз має важливіші справи – боротьбу з російською агресією.

Речник МЗС зазначив, що Віктор Орбан мав би бути вдячним українському президенту за те, що війна не дійшла до угорських кордонів.

Прем’єр-міністр (Орбан – 24 канал) мав би бути вдячний Президенту України за те, що реальність війни не досягла кордонів Угорщини завдяки героїзму українського народу у стримуванні агресивних дій президента Путіна,

– заявив Ніколенко.

Речник МЗС висловив сподівання, що влада Угорщини засудить воєнні злочини Росії на українській території та зосередиться на протидії політиці Путіна.

Також Ніколенко додав, що Україна є батьківщиною угорців, які є частиною українського суспільства. Наша держава поважає їхню ідентичність та цінує її. Тому спільними зусиллями потрібно побороти російське зло, щоб здобути мир як для українців, так і для угорців.

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