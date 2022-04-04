Без безпеки України не буде безпеки в Угорщині. Про це заявив речник МЗС Олег Ніколенко.
Нагадаємо Орбан оголосив про свою перемогу на виборах в Угорщині і назвав Зеленського "опонентом"
У Зеленського є важливіші справи
Олег Ніколенко наголосив, що ні Україна, ні Володимир Зеленський не брали участь у виборчій кампанії в Угорщині. Крім того, президент Зеленський зараз має важливіші справи – боротьбу з російською агресією.
Речник МЗС зазначив, що Віктор Орбан мав би бути вдячним українському президенту за те, що війна не дійшла до угорських кордонів.
Прем’єр-міністр (Орбан – 24 канал) мав би бути вдячний Президенту України за те, що реальність війни не досягла кордонів Угорщини завдяки героїзму українського народу у стримуванні агресивних дій президента Путіна,
– заявив Ніколенко.
Речник МЗС висловив сподівання, що влада Угорщини засудить воєнні злочини Росії на українській території та зосередиться на протидії політиці Путіна.
Також Ніколенко додав, що Україна є батьківщиною угорців, які є частиною українського суспільства. Наша держава поважає їхню ідентичність та цінує її. Тому спільними зусиллями потрібно побороти російське зло, щоб здобути мир як для українців, так і для угорців.
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