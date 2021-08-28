В украинском порту задержали судно под флагом Барбадоса: загрязняло море

Во время воздушного патрулирования над Черным морем обнаружили большие бурые пятна. Выяснилось, что загрязняло море судно под флагом Барбадоса, которое прибыло из Болгарии.

Загрязнение территориального моря и внутренних вод Украины обнаружили пограничная авиация и морская охрана.

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В Черном море обнаружили бурые пятна

Во время воздушного патрулирования над Черным морем экипаж самолета Отдельной одесской авиационной эскадрильи обнаружил большие бурые пятна. Их зафиксировали вокруг одного из грузовых судов заграничного следования, находящегося на рейде порта Черноморска.

После этого о ситуации проинформировали Государственную экологическую инспекцию и другие правоохранительные органы. К месту происшествия отправился катер Морской охраны с представителями экоинспекции и отдела специальных действий на борту.

С воды отобрали необходимые образцы, сделали анализы, также осмотрели судно.

Судно-нарушитель заплатило штраф

Выяснилось, что загрязняло море судно под флагом Барбадоса, которое прибыло из Болгарии для загрузки зерном.

Несмотря на завершение грузовых операций и готовность капитана отправиться дальше по маршруту, на выход судна из порта наложили запрет до уплаты возмещения. В результате виновники компенсировали Украине почти 150 тысяч гривен убытков.



В украинском порту задержали судно под флагом Барбадоса / Фото ГНСУ

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