В Украину 10 мая вернулись более 300 граждан: из каких стран

За сутки 10 мая в Украину вернулись более 300 человек из ОАЭ и Армении. Все проведут две недели дома на самоизоляции.

Людей с повышенной температурой тела или жалобами на самочувствие среди прибывших в Украину не обнаружили, сообщили в фейсбуке Министерства внутренних дел.

Читайте также Хотелось взять и кинуть чем-то в стену, – Кулеба об эвакуации украинцев из Вьетнама

За минувшие сутки (10 мая – 24 канал) в "Борисполь" эвакуационными рейсами из ОАЭ и Армении прибыло более 300 пассажиров,

– говорится в сообщении.

Все украинцы, которые прибыли, проведут дома две недели на самоизоляции с помощью приложения "Дій дома".

Обратите внимание! Эвакуационными рейсами в аэропорт "Борисполь" 9 мая прибыли более 560 украинцев. Всего за время действия карантина в Украину вернулись более 200 тысяч ее граждан.

Как работает приложение "Дій дома"?В течение дня в период двух недель человек получает до 10 push-сообщений в приложении "Дій дома". Пользователю нужно сделать свое фото, одновременно срабатывает геолокация.

В случае нарушения карантина или неиспользования приложении, человек вынужден заплатить штраф.

Ответственность за нарушение карантина / Инфографика 24 канала