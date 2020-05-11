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КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ
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КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ

В Украину 10 мая вернулись более 300 граждан: из каких стран

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В Украину 10 мая вернулись более 300 украинцев
В Украину 10 мая вернулись более 300 украинцев / Фейсбук МВД Украины

За сутки 10 мая в Украину вернулись более 300 человек из ОАЭ и Армении. Все проведут две недели дома на самоизоляции.

Людей с повышенной температурой тела или жалобами на самочувствие среди прибывших в Украину не обнаружили, сообщили в фейсбуке Министерства внутренних дел.

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За минувшие сутки (10 мая – 24 канал) в "Борисполь" эвакуационными рейсами из ОАЭ и Армении прибыло более 300 пассажиров,
 – говорится в сообщении.

Все украинцы, которые прибыли, проведут дома две недели на самоизоляции с помощью приложения "Дій дома".

Обратите внимание! Эвакуационными рейсами в аэропорт "Борисполь" 9 мая прибыли более 560 украинцев. Всего за время действия карантина в Украину вернулись более 200 тысяч ее граждан.

Как работает приложение "Дій дома"?В течение дня в период двух недель человек получает до 10 push-сообщений в приложении "Дій дома". Пользователю нужно сделать свое фото, одновременно срабатывает геолокация.
В случае нарушения карантина или неиспользования приложении, человек вынужден заплатить штраф.

штраф за порушення карантинОтветственность за нарушение карантина / Инфографика 24 канала

 

Автор: Наталия Пристанская
Теги: Новости политики Новости Украины Эвакуация украинцев Министерство внутренних дел ОАЭ Новости Армении авиация Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020
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