В Україну 10 травня повернулися понад 300 громадян: з яких країн

За добу 10 травня в Україну повернулися понад 300 людей з ОАЕ та Вірменії. Усі проведуть два тижні вдома на самоізоляції.

Людей з підвищеною температурою тіла або скаргами на самопочуття серед прибулих в Україну не виявили, повідомили у фейсбуці Міністерства внутрішніх справ.

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За минулу добу (10 травня – 24 канал) в "Бориспіль" евакуаційними рейсами з ОАЕ і Вірменії прибуло понад 300 пасажирів,

– йдеться у повідомленні.

Усі українці, які прибули, проведуть вдома на двотижневій самоізоляції за допомогою додатку "Дій вдома".

Зверніть увагу! Евакуаційними рейсами в аеропорт "Бориспіль" 9 травня прибули понад 560 українців. Загалом за час дії карантину в Україну повернулися понад 200 тисяч її громадян.

Як працює додаток "Дій вдома"? Протягом дня в період двох тижнів людина отримує до 10 push-повідомлень в додатку "Дій вдома". Користувачу потрібно зробити своє фото, водночас спрацьовує геолокація.

У випадку порушення карантину або невикористання додатку, людина змушена заплатити штраф.



Відповідальність за порушення карантину / Інфографіка 24 каналу