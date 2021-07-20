Украину накроют грозы, шквалы и град: в каких областях ждать непогоды

Украину не покидает непогода, в течение 20 июля она будет бушевать в ряде областей. Сухо будет только в Запорожской, Ровненской, Донецкой и Луганской областях, а также в оккупированном Крыму.

Температура в Украине будет колебаться от +21 на западе до +36 на востоке. Холоднее всего будет на Львовщине, теплее всего – в Запорожской и Луганской областях.

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О чем предупредили синоптики

По информации Укргидрометцентра, 20 июля в Украине, кроме юго-восточной части, пройдут грозы. Днем в большинстве западных областей прогнозируют обильные дожди.

В центральных регионах местами выпадет град. Шквальный ветер будет достигать 15 – 20 метров в секунду. Из-за этого там объявили I уровень опасности, то есть желтый.

Кроме этого, 20 июля в Ровненской, Житомирской, Черниговской, Запорожской, а также восточных и центральных областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

По Украине прошлась непогода

Накануне непогода наделала беды в Украине, без света остались 75 населенных пунктов в 4 областях – Киевской, Сумской, Черниговской и Житомирской. В частности, несколько дней подряд мощные ливни накрывали Киев. 19 июля улицы украинской столицы превратились в реки, шквальный ветер вырывал деревья.

Что делать во время грозы: важные советы

Если гроза застала вас на улице, не стоит ходить под раскидистыми деревьями, рекламными щитами, линиями электропередач и антеннами. Лучше переждать непогоду в помещении.

Также нужно избегать открытой местности и воды. Все потому, что она очень хорошо проводит ток. Больше о том, как вести себя во время грозы – читайте по ссылке.