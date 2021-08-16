"Украину бросят": российские марионетки закатили истерику

Российская пропаганда проецирует события в Кабуле на ПЦУ: Варфоломей вас бросит. Вчера, в материале "Россия раздала методички своим марионеткам, на фоне событий в Афганистане: США – ненадежный партнер" я отмечал, что на фоне взятия Кабула талибами, гибридная российская пропаганда развернула масштабную кампанию по культивации нарратива о том, что "США – ненадежный партнер".

Причем этот нарратив был направлен не столько для внутреннего российского потребления, сколько на информационное пространство тех стран, которые находятся с США в дружеских и партнерских отношениях. В том числе и Украины.

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На удивление этот нарратив стали распространять не только откровенные агенты Кремля в Украине, но и те, кто себя все эти годы выставлял патриотом. Но, это уже второй момент в феерии этого пропагандистского безрассудства, не выдерживающего элементарной критики. Куда интереснее то, что после политического этапа деморализации, в рамках данной ИПСО, начался религиозный, на фоне будущего визита Вселенского Патриарха в Украину, который стоит как кость в горле для Данилова монастыря и Кремля.

Прямо сейчас, ряд информационных площадок, связанных с РПЦвУ и находящихся под кураторством российских спецслужб, стали распространять уже подстроенный под себя нарратив про "Украину бросят". В частности, он звучит так: "Точно так же как США бросили Афганистан, США бросят Варфоломея, а тот бросит ПЦУ!"

Довольно абсурдно, не так ли, особенно про "США бросят Варфоломея", но, как показывает время, действенно. В первую очередь из-за высокого уровня содержания именно шоковой составляющей, блокирующей у потребителя этой информации рациональное, здравое мышление как таковое.

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Фактически, мы на протяжении уже вторых суток к ряду можем наблюдать, в самом деле, масштабную информационную кампанию по моральной дискредитации США в глазах украинцев, как надежного партнера, осуществляемую на политическом плацдарме и старт аналогичной кампании на религиозном. И вот скажите, что методички для ретранслятора российских нарративов как политических, так и религиозных, не пишет одна и та же силовая структура РФ.

По сути, это лишний раз подтверждает, что информационные и политические марионетки Кремля в Украине действуют с религиозной структурой РПЦвУ в тесной взаимосвязи и под одним внешним управлением из России. А потому, на мой взгляд, что к одним, что к другим, должны применяться совершенно одинаковые методы по предотвращению антиукраинской, антигосударственной деятельности.

И хотелось бы отметить, что, несмотря на тотальную истерику в информационном пространстве украинского сегмента, ситуацию в Афганистане проецировать на Украину глупо и абсурдно, настолько они кардинально разные, причем во всех отношениях.

Но, в то время как одни их связывают, поскольку это их прямая агентурная обязанность, а другие просто окунаются в волну, непонимания сути проблематики, схватывая лучи славы на гребне хайпа, разъяснительная работа, как контрпропагандистская мера, ни здравыми СМИ, ни кем-либо из экспертной среды, не проводятся. А если и проводятся, то на очень слабом уровне.

Фактически, именно это упущение и позволяет не просто проникать в украинское пространство истеричных нарративов, но и успешно укореняться нарративам настолько банальных по своему содержанию, но как показывает время, эффективных гибридных ИПСО.