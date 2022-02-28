Starlink использует созвездия спутников на низкой околоземной орбите для предоставления широкополосного доступа к интернету. Благодаря этому он может обеспечить скоростным интернетом труднодоступные районы.

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Первая партия станций спутникового интернета StarLink прибыла в Украину! Спасибо Илону Маску и всем партнерам свободной Украины! Продолжаем борьбу на всех фронтах,

– написал Федоров.



​В Украину доставили первую партию станций Starlink / Фото из твиттера Федорова



Федоров показал, как выглядит станция Starlink / Фото Михаила Федорова с телеграма

Заметим, что 26 февраля Федоров обратился к Маску предоставить Украине станции Starlink. Менее чем через сутки Илон Маск сообщил, что сервис уже активен в Украине, а терминалы уже на пути.

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