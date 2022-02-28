Starlink використовує сузір'я супутників на низькій навколоземній орбіті для надання широкосмугового доступу до інтернету. Завдяки цьому він може забезпечити швидкісним інтернетом важкодоступні райони.

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Перша партія станцій супутникового Інтернету StarLink прибула до України! Дякую Ілону Маску та всім партнерам вільної України! Продовжуємо боротьбу на всіх фронтах,

– написав Федоров.



В Україну доставили першу партію станцій Starlink / Фото з твітера Федорова



Федоров показав, як виглядає станція Starlink / Фото Михайла Федорова з телеграму

Зауважимо, що 26 лютого Федоров звернувся до Маска надати Україні станції Starlink. Менш ніж через добу Ілон Маск повідомив, що сервіс вже активний в Україні, а термінали вже на шляху.

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