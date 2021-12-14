В Украину идет настоящая холодная зима: когда ждать морозов

Арктический воздух накроет Украину 19 декабря – в День святого Николая. Температура воздуха опустится до -12 градусов.

После Николая температура будет минусовой

Сейчас украинцев ждет самая "темная" неделя года. Об этом рассказал начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань.

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Уже 19 декабря, в воскресенье, прогнозируем ультраполярное вторжение арктического воздуха. Температура в течение суток будет от 0 до -5 градусов. Зима!

– сказал синоптик.

В течение 22-25 декабря температура ночью составит 10-12 градусов мороза, а днем ​​3-8 градусов мороза. Температурный фон будет составлять -5 – -7 градусов, что на 3 – 4 градуса холоднее обычного.

Украину накроет арктический воздух / Карта Виталия Постриганя

Постригань предупредил, что такие погодные условия будут усложнять движение транспорта. Поэтому коммунальным и дорожным службам следует готовиться к обработке дорог и тротуаров противогололедными смесями.

Прогноз погоды от Постриганя на 15 – 19 декабря

15 декабря усилится влияние антициклона с запада, погода стабилизируется, иногда даже будет выглядывать солнце. С северными ветрами будет поступать холодный воздух с северных широт.

усилится влияние антициклона с запада, погода стабилизируется, иногда даже будет выглядывать солнце. С северными ветрами будет поступать холодный воздух с северных широт. 16 – 17 декабря погоду будет формировать североатлантический циклон. Он будет сопровождаться шквальным ветром скоростью 15-20 метров в секунду и мокрым снегом. Температура в течение суток составит -3...+2 градуса.

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Спасатели предупредили украинцев об ухудшении погоды 14 декабря. Так, в западных регионах прогнозируют мокрый снег и его налипание, гололед и гололедицу. Поэтому движение транспорта на дорогах усложнится. Кстати, сухо будет только на Востоке.

Полный текст публикации Виталия Постриганя в фейсбуке:

Доминирование южных процессов в атмосфере обеспечило теплое начало календарной зимы. Первая десятидневка со средней температурой 1...4 тепла заняла 6 позицию в рейтинге самых теплых за последние 30 лет метеорологических наблюдений.

Порадовало начало декабря и осадками которых, благодаря атмосферным фронтам южных циклонов, выпало 20 – 50 миллиметров, а это самое большое декадное количество за последние 5 месяцев.

Последняя темная неделя года еще будет "теплой", с температурным фоном на 1 – 2 градуса выше нормы. Но атмосфера уже начала перестраиваться в зимний режим погоды.

Сегодня днем ​​и в ближайшую ночь погода Черкасщины продолжает формировать атмосферный фронт, который приводит к осадкам, интенсивность которых постепенно уменьшится. Температура около 0 градусов.

В среду усилится влияние антициклона с запада, погода стабилизируется, иногда будет солнце. Температура ночью 2 – 3 градуса мороза, днем ​​2 – 3 градуса тепла.

В четверг – пятницу погода будет формировать североатлантический циклон, который проявит себя усиленным ветром. Температура в течение суток -3...+2 градуса.

19 декабря прогнозируем ультраполярное вторжение арктического воздуха. Температура в течение суток 0 – 5 градусов мороза.

Такие погодные условия будут усложнять движение транспорта.