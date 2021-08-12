Ухудшение погоды прогнозируют в восточных и южных областях. В то же время на остальных территориях ощутимых осадков не будет.

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Грозы и шквалы

Синоптики предупреждают о грозе, местами шквальный ветер до 15 – 20 метров в секунду в юго-восточной части Украины.

Непогоду ожидают в

Харьковской,

Донецкой,

Луганской,

Запорожской,

Херсонской областях,

Крыма.

Из-за этого там объявили І уровень опасности – желтый.



Где 12 августа прогнозируют непогоду / Скриншот с сайта Гидрометцентра

Пожарная опасность

В то же время в течение 12 – 14 августа в восточных областях, а также в Киевской, Сумской областях, а 14 августа и в Полтавской области будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.



Где 12 – 14 августа будет пожарная опасность / Скриншот с сайта Гидрометцентра

Обратите внимание! В западных, северных и центральных областях 12 августа будет без осадков, температура прогреется до +23..+27 градусов. Зато на Востоке и Юге, где ожидают дожди, будет еще теплее – +25..+30 градусов.

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