Ухудшение погоды прогнозируют в восточных и южных областях. В то же время на остальных территориях ощутимых осадков не будет.
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Грозы и шквалы
Синоптики предупреждают о грозе, местами шквальный ветер до 15 – 20 метров в секунду в юго-восточной части Украины.
Непогоду ожидают в
- Харьковской,
- Донецкой,
- Луганской,
- Запорожской,
- Херсонской областях,
- Крыма.
Из-за этого там объявили І уровень опасности – желтый.
Где 12 августа прогнозируют непогоду / Скриншот с сайта Гидрометцентра
Пожарная опасность
В то же время в течение 12 – 14 августа в восточных областях, а также в Киевской, Сумской областях, а 14 августа и в Полтавской области будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Где 12 – 14 августа будет пожарная опасность / Скриншот с сайта Гидрометцентра
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