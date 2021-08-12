Погіршення погоди прогнозують у східних і південних областях. Водночас на решті територій відчутних опадів не буде.

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Грози та шквали

Синоптики попереджають про грози, подекуди шквальний вітер до 15 – 20 метрів за секунду у південно-східній частині України.

Негоду очікують у

Харківській,

Донецькій,

Луганській,

Запорізькій,

Херсонській областях,

Криму.

Через це там оголосили І рівень небезпечності – жовтий.



Де 12 серпня прогнозують негоду / Скриншот зі сайту Укргідрометцентру

Пожежна небезпека

Водночас протягом 12 – 14 серпня у східних областях, а також на Київщині, Сумщині, а 14 серпня і на Полтавщині переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.



Де 12 – 14 серпня буде пожежна небезпека / Скриншот зі сайту Укргідрометцентру

Зверніть увагу! У західних, північних та центральних областях 12 серпня буде без опадів, температура прогріється до +23..+27 градусів. Натомість на Сході та Півдні, де очікують дощі, буде ще тепліше – +25..+30 градусів.

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