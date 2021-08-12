Погіршення погоди прогнозують у східних і південних областях. Водночас на решті територій відчутних опадів не буде.
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Грози та шквали
Синоптики попереджають про грози, подекуди шквальний вітер до 15 – 20 метрів за секунду у південно-східній частині України.
Негоду очікують у
- Харківській,
- Донецькій,
- Луганській,
- Запорізькій,
- Херсонській областях,
- Криму.
Через це там оголосили І рівень небезпечності – жовтий.
Де 12 серпня прогнозують негоду / Скриншот зі сайту Укргідрометцентру
Пожежна небезпека
Водночас протягом 12 – 14 серпня у східних областях, а також на Київщині, Сумщині, а 14 серпня і на Полтавщині переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Де 12 – 14 серпня буде пожежна небезпека / Скриншот зі сайту Укргідрометцентру
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